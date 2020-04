Додано: Сер 08 кві, 2020 13:21

edvardd написав: tehno-teplo написав: kharkov_val написав: шо там? вверх идем? какие прогнозы? шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх. Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх.

скоро покупателей кроме сити не останется... скоро покупателей кроме сити не останется...

В НБУ якісь загальмовані сидять, коли тре облікову ставку більше 14%, вони рулять на 9%.

А коли тре було рулити на 9%, вони рулили на 18% (і курс ПА23). В НБУ якісь загальмовані сидять, коли тре облікову ставку більше 14%, вони рулять на 9%.А коли тре було рулити на 9%, вони рулили на 18% (і курс ПА23).

