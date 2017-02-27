kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?
Короче, нервы не выдержали - взял в Альфе по 27.25 (часть) и остаток по 27.35. )
Правильно сделали. Кто с долларом, у того сон очень крепкий и сладкий. Здоровье дороже обойдется потом.
Вы задержались на пару дней
Alex2006 написав:
vovakwasov написав:
сірий написав:ОГОГОГО 27.29
уже 27.26 цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 )
Вполне нормально, загонялы их заверят, что "в баксе спокойнее" и они расслабятся. Если бы они умели считать выгоду/убытки от инвестиций, они бы понимали ситуацию и не числились бы в рядах оленей
Так все же, когда первый вариант в опроснике переименуют в "ниже 25.5"? Я хочу проголосовать за свой вариант, но сейчас он не представлен в опросе...
Zebra написав:
Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить?
Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+ Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+
Так что там, когда уже 30?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.