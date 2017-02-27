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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4999500050015002>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 183
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:12

Уважаемые коллеги!

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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:13

  tehno-teplo написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх.

скоро покупателей кроме сити не останется...
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:17

  edvardd написав:
  tehno-teplo написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх.

скоро покупателей кроме сити не останется...

Импортеры уничтожены как враждебный класс ?? :shock:
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
tehno-teplo
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

разгончик на лох0в пошёл, следущая неделя 26 уже будет
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:21

  tehno-teplo написав:Импортеры уничтожены как враждебный класс ?? :shock:


чтобы не путались под ногами пока спекулянты закупаются. импортеры купят потом, когда снимут карантин, по сорокету :mrgreen:
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:21

  edvardd написав:
  tehno-teplo написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх.

скоро покупателей кроме сити не останется...

В НБУ якісь загальмовані сидять, коли тре облікову ставку більше 14%, вони рулять на 9%.
А коли тре було рулити на 9%, вони рулили на 18% (і курс ПА23).
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:26

  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

А какие могут быть прогнозы, если еще в этом году нужно выплатить по внешним долгам почти $15 млрд. (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf) + дальнейшее (и существенное) падение экономики (https://www.me.gov.ua/Documents/Detail? ... iutii2020- - если в "не короновирусные" январь-февраль уже было падение практически по всем секторам, то что уже говорить о "короновирусных" март-апрель-...).
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:30

  Zebra написав:
  varlo написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Короче, нервы не выдержали - взял в Альфе по 27.25 (часть) и остаток по 27.35. )

Правильно сделали. Кто с долларом, у того сон очень крепкий и сладкий. Здоровье дороже обойдется потом.

Вы задержались на пару дней :)

  Alex2006 написав:
  vovakwasov написав:
  сірий написав:ОГОГОГО 27.29


уже 27.26 цікаво, як себе почувають ті хто накупив по 28.2 )

Вполне нормально, загонялы их заверят, что "в баксе спокойнее" и они расслабятся. Если бы они умели считать выгоду/убытки от инвестиций, они бы понимали ситуацию и не числились бы в рядах оленей :)

Так все же, когда первый вариант в опроснике переименуют в "ниже 25.5"? Я хочу проголосовать за свой вариант, но сейчас он не представлен в опросе...




  Zebra написав:
  Proofy написав:что делать с остатками бумаги? может в бетон залить? :idea:

Госпади. Купите доллар пока откатился. По 26.5, еще полтора года назад он стоит 27+
Халява! Вы сейчас не понимаете, что находитесь на старте ракеты и потеря 5-10% на курсе, это не важно, многие тут в просадке еще с курса 27-28 сидели, а вы счастливчик имеете шанс купит по 26.5 то что через неделю будет по 27+, через месяц 30+ через год 40+

Так что там, когда уже 30?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:36

  edvardd написав:
  tehno-teplo написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх.

скоро покупателей кроме сити не останется...

отлично)
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:53

  Sergei написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

А какие могут быть прогнозы, если еще в этом году нужно выплатить по внешним долгам почти $15 млрд. (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf) + дальнейшее (и существенное) падение экономики (https://www.me.gov.ua/Documents/Detail? ... iutii2020- - если в "не короновирусные" январь-февраль уже было падение практически по всем секторам, то что уже говорить о "короновирусных" март-апрель-...).

исходя из этого и дайте прогноз
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