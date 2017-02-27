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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:56
Sergei написав: kharkov_val написав:
шо там? вверх идем? какие прогнозы?
А какие могут быть прогнозы, если еще в этом году нужно выплатить по внешним долгам почти $15 млрд.
(https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf
)
Из этих 15 млрд больше половины - корпоративный долг. Перекредитуются, не впервой. Или потрясут офшорной мошной.
И вроде бы Q1 уже закончился без особых потрясений. Вернулись к привычным 27.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:07
Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.
Кто будет держать гривну?
Востаннє редагувалось proftpd66
в Сер 08 кві, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:09
kharkov_val написав:
шо там? вверх идем? какие прогнозы?
А как у Вас. Работаете в обе стороны, всего хватает?
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:21
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 14:29
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