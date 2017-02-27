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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4999500050015002

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 183
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
24
28.01-28.5
11%
20
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:56

  Sergei написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?
А какие могут быть прогнозы, если еще в этом году нужно выплатить по внешним долгам почти $15 млрд. (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf)

Из этих 15 млрд больше половины - корпоративный долг. Перекредитуются, не впервой. Или потрясут офшорной мошной.
И вроде бы Q1 уже закончился без особых потрясений. Вернулись к привычным 27.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:07

  Ірина_ написав:Уважаемые коллеги!

Рекомендуем к просмотру

Требования от МВФ, повышение ставок по депозитам, укрепление гривны

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С ув.


Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.

Кто будет держать гривну?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 08 кві, 2020 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:09

  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

А как у Вас. Работаете в обе стороны, всего хватает?
сірий
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Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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