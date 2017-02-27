- 20% річного ВВП уже це за місяць карантину?proftpd66 написав:Moneta
уже нет 2-3 недели. Падения ВВП 9-20%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 14:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
- 20% річного ВВП уже це за місяць карантину?
Всім процвітання!
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:01
В какую валюту посоветуете вкладывать родную гривну?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:05
Да какая разница (в целом для экономики страны) чей это долг.
Смотрю ДТЭК уже... "перекредитовался", одним из самых первых... Чтобы перекредитоваться, нужно иметь того, кто сможет в этом помочь. Но у тех наверняка уже очередь на полгода-год вперед, даже среди своих...
В первом квартале был другой курс и еще более-менее живая экономика.
И, кстати, если курс 27 стал уже для кого-то "привычным", то в скором времени таким же привычным станет и 28, и 29.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:07
Ну Ви даєте ... Різні "персонажі" будуть рекомендувати абсолютно протилежні варіанти .
Насправді - стратегія вибирається кожним самостійно . Якщо вже про валюту - та ще й яку - то краще в різну ... Якби раніше - можна ще й частину в золото-срібло - але навряд чи знайдете так просто ...
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:18
Да какой может быть прогноз в условиях сложившейся и фактически непрогнозируемой ситуации.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 27.2-27.4
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:43
Ну да, 30 лет ничего не меняется.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 15:44
Investor_K
Чтобы заработать или не потерять?
Fais ce que dois, advienne, que pourra
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