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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5001500250035004>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 185
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
14%
25
28.01-28.5
11%
21
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

proftpd66 написав:Moneta

уже нет 2-3 недели. Падения ВВП 9-20%
- 20% річного ВВП уже це за місяць карантину?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:01

В какую валюту посоветуете вкладывать родную гривну?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:05

  Starikan написав:
  Sergei написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?
А какие могут быть прогнозы, если еще в этом году нужно выплатить по внешним долгам почти $15 млрд. (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf)

Из этих 15 млрд больше половины - корпоративный долг. Перекредитуются, не впервой. Или потрясут офшорной мошной.

Да какая разница (в целом для экономики страны) чей это долг.

Смотрю ДТЭК уже... "перекредитовался", одним из самых первых... Чтобы перекредитоваться, нужно иметь того, кто сможет в этом помочь. Но у тех наверняка уже очередь на полгода-год вперед, даже среди своих...

И вроде бы Q1 уже закончился без особых потрясений. Вернулись к привычным 27.

В первом квартале был другой курс и еще более-менее живая экономика.

И, кстати, если курс 27 стал уже для кого-то "привычным", то в скором времени таким же привычным станет и 28, и 29.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:07

  Investor_K написав:В какую валюту посоветуете вкладывать родную гривну?


Ну Ви даєте ... Різні "персонажі" будуть рекомендувати абсолютно протилежні варіанти .
Насправді - стратегія вибирається кожним самостійно . Якщо вже про валюту - та ще й яку - то краще в різну ... Якби раніше - можна ще й частину в золото-срібло - але навряд чи знайдете так просто ...
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:18

  kharkov_val написав:
  Sergei написав:
  kharkov_val написав:шо там? вверх идем? какие прогнозы?

А какие могут быть прогнозы, если еще в этом году нужно выплатить по внешним долгам почти $15 млрд. (https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf) + дальнейшее (и существенное) падение экономики (https://www.me.gov.ua/Documents/Detail? ... iutii2020- - если в "не короновирусные" январь-февраль уже было падение практически по всем секторам, то что уже говорить о "короновирусных" март-апрель-...).

исходя из этого и дайте прогноз

Да какой может быть прогноз в условиях сложившейся и фактически непрогнозируемой ситуации.
Sergei
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.

Кто будет держать гривну?

Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:43

  Anadonta написав:Ну все - теперь мы спасены и жизнь наладится:
https://rubryka.com/2020/04/08/kabmin-s ... -rozvytku/

Вот же ж идиоты нынче у руля...

Ну да, 30 лет ничего не меняется.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:44

Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:45

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