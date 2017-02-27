RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5001500250035004

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 185
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
6%
12
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
14%
25
28.01-28.5
11%
21
28.51-29.0
14%
26
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 185
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:50

15-40:
Харьков 27.32 - 27.40 (утром 26.95 - 27.10),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.32 - 27.40/27.50 (опт)

Сумы 27.20 - 27.40 (26.85 - 27.05)
Полтава 27.20 - 27.50 (27.00 - 27.10)
Patrick
 
Повідомлень: 668
З нами з: 18.09.13
Подякував: 878 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:54

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.04.2020..............09.04.2020
дата розрахунку..............07.04.2020..............08.04.2020
Євро.................................29,567.....................29,5762
Долар США......................27,0996...................27,1965
После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, явно намереваясь отыграть вчерашнее падение Рыжика под конец сессии. Наскоро хлебнув утренний кофе, выросли на 4 копейки и уравновесились. Постояв чуть больше получаса, выросли еще на 4 копейки и снова остановились. Стоит заметить, что вчера гривна укреплялась относительно доллара и падала относительно евро, сегодня все наоборот. Похоже, сегодня мы отыгрываем отголоски мировых рынков.
Около 12 произошел новый, уже более резкий скачок на 13 копеек с одновременным расширением спреда, после которого на 4 копейки откатились. После обеда ограничились сужением спреда до 3 копеек. Активная фаза торгов сегодня затянулась.
Официальный курс встретили котировками 27.2600 - 27.2900. За день выросли на 20 копеек относительно открытия и на 23 копейки относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.6441 (-12) +55
2018 - 26.0270 (-4) +117

2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.6298 (-18)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4814
З нами з: 02.09.15
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 5616 раз.
 
Профіль
8
5
10
1
  #<1 ... 5001500250035004
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Electron і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1734, 1735, 1736
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17359 2191599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 13:06
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6904 1539494
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80575
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1400)
08.04.2020 16:01
Ощадбанк (16593)
08.04.2020 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.