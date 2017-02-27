15-40:
Харьков 27.32 - 27.40 (утром 26.95 - 27.10),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.32 - 27.40/27.50 (опт)
Сумы 27.20 - 27.40 (26.85 - 27.05)
Полтава 27.20 - 27.50 (27.00 - 27.10)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:50
15-40:
Харьков 27.32 - 27.40 (утром 26.95 - 27.10),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.32 - 27.40/27.50 (опт)
Сумы 27.20 - 27.40 (26.85 - 27.05)
Полтава 27.20 - 27.50 (27.00 - 27.10)
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:54
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.04.2020..............09.04.2020
дата розрахунку..............07.04.2020..............08.04.2020
Євро.................................29,567.....................29,5762
Долар США......................27,0996...................27,1965
После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, явно намереваясь отыграть вчерашнее падение Рыжика под конец сессии. Наскоро хлебнув утренний кофе, выросли на 4 копейки и уравновесились. Постояв чуть больше получаса, выросли еще на 4 копейки и снова остановились. Стоит заметить, что вчера гривна укреплялась относительно доллара и падала относительно евро, сегодня все наоборот. Похоже, сегодня мы отыгрываем отголоски мировых рынков.
Около 12 произошел новый, уже более резкий скачок на 13 копеек с одновременным расширением спреда, после которого на 4 копейки откатились. После обеда ограничились сужением спреда до 3 копеек. Активная фаза торгов сегодня затянулась.
Официальный курс встретили котировками 27.2600 - 27.2900. За день выросли на 20 копеек относительно открытия и на 23 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.6441 (-12) +55
2018 - 26.0270 (-4) +117
2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.6298 (-18)
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