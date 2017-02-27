Додано: Сер 08 кві, 2020 16:36

Investor_K написав: В какую валюту посоветуете вкладывать родную гривну? В какую валюту посоветуете вкладывать родную гривну?

1.Советы на финансовом форуме - исключены на 100%, кто что-то советует конкретно - тот балабол.2.Решать должны вы сами исходя из экономических аксиом текущего времени.3.Зато можете спросить кто что предпринимает с личными финансами, а также почитать расклады, сопоставить разные эк. факторы и принять решение.4.Могу сказать, о себе лично,так как это мое решение и будет ли это мой финансовый проигрыш,либо финансовый выигрыш - как будет так и будет.Именно сегодня в обеднее время взял евро по 29-30 на ЧР почти "пятерку" ( моих в ней не так много, а основная сумма - близкие родственники сняли со счета в Альфе, пару дней назад не поспешил,и вот пришлось брать уже на 0-20 коп. дороже).Курсы у нас также подлетели,доллар на опте на приеме 27-25, но евро вот уже несколько лет даже на продажу ниже Форекса ( во всяком случае у нас так - значительно ниже, может в каком -нибудь другом регионе по другому),в связи с тем очевидно,что оно в низходящем тренде очень давно.Сделку совершил исходя из того,что:-да ,гривна на безденежье,или на обещаниях кредита, или на исторически неплохих уровнях ЗВР может в какой-то момент укрепиться даже немножко-да,евро на фоне эк.коллапса в Европе может и сигануть временно даже до 1-04 с уровня 1-085 на каком пребывает сейчас-но,в среднесрочке -скорее всего осенью, или чуть ближе гривна о б р е ч е н а на девальвацию и на вторую волну ступеньками - два шага вперед,шаг назад.-но, в среднесрочке, или хотя бы долгосрочке, если конечно кто-то в ЕС не выкинет какой-нибудь демарш, евро время от времени пытается подпрыгнуть даже до 1-20 - 1-25,считаю,что есть вероятность, что в какой-то момент ему это удастся-соотношение цен на продукты и товары в Украине и ,для примера, в ближайшей Польше с доходами и зарплатами показывает,что гривна - достаточно сильно переоценена.А общий эк. фон негативный, что говорить - если уже даже до государства в государстве до украинских айтишников кризис даже добрался- у 30% сокращены проекты и 16% сокращают персонал :Добавьте к этому то,что на подтапливаемом экономическом корабле олигархи вместе со своими прошмандовками сцепились в очередной раз за бабло.Жадность человеческая во истину-безгранична.А решать каждый сам должен.И если удачная сделка - выпить бутылочку пива для шлифовки сделки.А если неудачная- забыть, не ныть, и не грызть себя, ведь это тупо.Проехать и все.