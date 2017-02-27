15-40:
Харьков 27.32 - 27.40 (утром 26.95 - 27.10),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.32 - 27.40/27.50 (опт)
Сумы 27.20 - 27.40 (26.85 - 27.05)
Полтава 27.20 - 27.50 (27.00 - 27.10)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:50
15-40:
Харьков 27.32 - 27.40 (утром 26.95 - 27.10),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.25/27.32 - 27.40/27.50 (опт)
Сумы 27.20 - 27.40 (26.85 - 27.05)
Полтава 27.20 - 27.50 (27.00 - 27.10)
Додано: Сер 08 кві, 2020 15:54
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.04.2020..............09.04.2020
дата розрахунку..............07.04.2020..............08.04.2020
Євро.................................29,567.....................29,5762
Долар США......................27,0996...................27,1965
После полудня доллар прибавил еще почти 5 копеек.
Открылись на 3 копейки выше вчерашнего закрытия, явно намереваясь отыграть вчерашнее падение Рыжика под конец сессии. Наскоро хлебнув утренний кофе, выросли на 4 копейки и уравновесились. Постояв чуть больше получаса, выросли еще на 4 копейки и снова остановились. Стоит заметить, что вчера гривна укреплялась относительно доллара и падала относительно евро, сегодня все наоборот. Похоже, сегодня мы отыгрываем отголоски мировых рынков.
Около 12 произошел новый, уже более резкий скачок на 13 копеек с одновременным расширением спреда, после которого на 4 копейки откатились. После обеда ограничились сужением спреда до 3 копеек. Активная фаза торгов сегодня затянулась.
Официальный курс встретили котировками 27.2600 - 27.2900. За день выросли на 20 копеек относительно открытия и на 23 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.6441 (-12) +55
2018 - 26.0270 (-4) +117
2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.6298 (-18)
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Запорожье окна 27.00-27.50 Фортечная .
Украина 27.20.27.42 покупал
Металлургов 27.13-27.37 покупал
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:36
1.Советы на финансовом форуме - исключены на 100%, кто что-то советует конкретно - тот балабол.
2.Решать должны вы сами исходя из экономических аксиом текущего времени.
3.Зато можете спросить кто что предпринимает с личными финансами, а также почитать расклады, сопоставить разные эк. факторы и принять решение.
4.Могу сказать, о себе лично,так как это мое решение и будет ли это мой финансовый проигрыш,либо финансовый выигрыш - как будет так и будет.
Именно сегодня в обеднее время взял евро по 29-30 на ЧР почти "пятерку" ( моих в ней не так много, а основная сумма - близкие родственники сняли со счета в Альфе, пару дней назад не поспешил,и вот пришлось брать уже на 0-20 коп. дороже).
Курсы у нас также подлетели,доллар на опте на приеме 27-25, но евро вот уже несколько лет даже на продажу ниже Форекса ( во всяком случае у нас так - значительно ниже, может в каком -нибудь другом регионе по другому),в связи с тем очевидно,что оно в низходящем тренде очень давно.
Сделку совершил исходя из того,что:
-да ,гривна на безденежье,или на обещаниях кредита, или на исторически неплохих уровнях ЗВР может в какой-то момент укрепиться даже немножко
-да,евро на фоне эк.коллапса в Европе может и сигануть временно даже до 1-04 с уровня 1-085 на каком пребывает сейчас
-но,в среднесрочке -скорее всего осенью, или чуть ближе гривна о б р е ч е н а на девальвацию и на вторую волну ступеньками - два шага вперед,шаг назад.
-но, в среднесрочке, или хотя бы долгосрочке, если конечно кто-то в ЕС не выкинет какой-нибудь демарш, евро время от времени пытается подпрыгнуть даже до 1-20 - 1-25,
считаю,что есть вероятность, что в какой-то момент ему это удастся
-соотношение цен на продукты и товары в Украине и ,для примера, в ближайшей Польше с доходами и зарплатами показывает,
что гривна - достаточно сильно переоценена.
А общий эк. фон негативный, что говорить - если уже даже до государства в государстве до украинских айтишников кризис даже добрался- у 30% сокращены проекты и 16% сокращают персонал :
https://news.finance.ua/ua/news/-/46865 ... lidzhennya
Добавьте к этому то,что на подтапливаемом экономическом корабле олигархи вместе со своими прошмандовками сцепились в очередной раз за бабло.
Жадность человеческая во истину-безгранична.
А решать каждый сам должен.
И если удачная сделка - выпить бутылочку пива для шлифовки сделки.
А если неудачная- забыть, не ныть, и не грызть себя, ведь это тупо.
Проехать и все.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 08 кві, 2020 16:38, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 27.25-27.50
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:58
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:00
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернигов, в 13.30 = 27,45
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:00
Electron
Это привет от тех 7 шариковых, которые наплодили почти 16т правок. Из-за них гривне и стране поплохеет...
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Сер 08 кві, 2020 17:00
ПДВ сьогодні налили на 129,3 млн гривень.
Крім того, сьогодні погашення ОВДП на 2,05 млрд. гривень.
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