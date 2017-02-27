proftpd66 написав:Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.
Кто будет держать гривну?
Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%). Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.
а под 10% в гривнодепо это не авантюра? в битке одна проблема - конские комиссии.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 08 кві, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Предупреждали же, что это ненадолго и нужно ловить момент...
С чего вдруг ненадолго? По-моему, дальнейшее снижение очевидно, вплоть ло слива ожидаемого транша. А вот отскоки от олигархов с надеждой заарканить оставшихся оленей - это и вправду ненадолго
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Реальных причин для снижения курса доллара нет и не будет,это небольшие колебания туда-сюда, вообще прогнозировать что-либо сейчас бессмысленно - ситуация с короновирусом в стране о-очень непонятная, что будет с ценой на нефть, насколько упадет мировая экономика...то что девальвация гривны в этом году неизбежна для меня неоспоримый факт
Delta7 написав:Electron Это привет от тех 7 шариковых, которые наплодили почти 16т правок. Из-за них гривне и стране поплохеет...
Ну насчет шариковых-это вы слишком мягко,почти комплиментарно. Правильнее будет - "прошмандовки, подстилки,шлюхи" Вот все-таки отредактирую, думаю - зачем же я такую ересь написал ? Шлюх зря обидел. Шлюхи как профессия они же в 1 млн. раз порядочнее этих "семи". Они же не подставляют за бабки в свой карман всю страну, а протсо выживают как могут, нельзя их осуждать даже если так по большому счету. Поэтому решил извиниться перед шлюхами,за то ,что вначале поставил их в один ряд с этими семью прошмандовками.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 08 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Короче думал обхитрить, не повезло)) В пн отдал Евро по 28,90 в надежде перейти в $ по 26,8-26,8 И сегодня уже пошёл и купил вечером по 27,5 его.. Так гораздо спокойнее Утешаю себя тем, что € по 27,3 было куплено))
Sergei написав:Предупреждали же, что это ненадолго и нужно ловить момент...
С чего вдруг ненадолго? По-моему, дальнейшее снижение очевидно, вплоть ло слива ожидаемого транша. А вот отскоки от олигархов с надеждой заарканить оставшихся оленей - это и вправду ненадолго
И до каких высот отскоки вы ожидаете? Как рассчитать паническую надбавку от нового локального минимума?)
А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.