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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5003500450055006>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 188
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
14%
27
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:01

  Ірина_ написав:
  proftpd66 написав:Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.

Кто будет держать гривну?

Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.


а под 10% в гривнодепо это не авантюра? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
в битке одна проблема - конские комиссии.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 08 кві, 2020 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:01

  Sergei написав:
  Electron написав:Нормально же снижались...

Предупреждали же, что это ненадолго и нужно ловить момент...

С чего вдруг ненадолго? По-моему, дальнейшее снижение очевидно, вплоть ло слива ожидаемого транша. А вот отскоки от олигархов с надеждой заарканить оставшихся оленей - это и вправду ненадолго :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в районе 28 на карантине будет болтаться, а ближе к маю пойдет на укрепление, все точат зубы на земельку казенную.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:10

  Electron написав:Нормально же снижались...


Реальных причин для снижения курса доллара нет и не будет,это небольшие колебания туда-сюда, вообще прогнозировать что-либо сейчас бессмысленно - ситуация с короновирусом в стране о-очень непонятная, что будет с ценой на нефть, насколько упадет мировая экономика...то что девальвация гривны в этом году неизбежна для меня неоспоримый факт
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:11

  холява написав:Запорожье окна 27.00-27.50 Фортечная .
Украина 27.20.27.42 покупал
Металлургов 27.13-27.37 покупал


Это вы еще лихо сумели, на Украине демос переучет, три обменки в центре доллара на продажу нет, в 4й удалось взять $1000. Печаль
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:12

  Alex2006 написав:
  Sergei написав:
  Electron написав:Нормально же снижались...

Предупреждали же, что это ненадолго и нужно ловить момент...

С чего вдруг ненадолго? По-моему, дальнейшее снижение очевидно, вплоть ло слива ожидаемого транша. А вот отскоки от олигархов с надеждой заарканить оставшихся оленей - это и вправду ненадолго :)


И до каких высот отскоки вы ожидаете?
Как рассчитать паническую надбавку от нового локального минимума?)
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:22

  Delta7 написав:Electron
Это привет от тех 7 шариковых, которые наплодили почти 16т правок. Из-за них гривне и стране поплохеет...


Ну насчет шариковых-это вы слишком мягко,почти комплиментарно.
Правильнее будет - "прошмандовки, подстилки,шлюхи"
Вот все-таки отредактирую, думаю - зачем же я такую ересь написал ?
Шлюх зря обидел. Шлюхи как профессия они же в 1 млн. раз порядочнее этих "семи".
Они же не подставляют за бабки в свой карман всю страну, а протсо выживают как могут, нельзя их осуждать даже если так по большому счету.
Поэтому решил извиниться перед шлюхами,за то ,что вначале поставил их в один ряд с этими семью прошмандовками.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 08 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:а под 10% в гривнодепо это не авантюра?
в битке одна проблема - конские комиссии.

Гривнодепо наше всё :mrgreen:
Эх...вынудили меня на троллинг
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:23

Короче думал обхитрить, не повезло))
В пн отдал Евро по 28,90 в надежде перейти в $ по 26,8-26,8
И сегодня уже пошёл и купил вечером по 27,5 его..
Так гораздо спокойнее
Утешаю себя тем, что € по 27,3 было куплено))
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:26

  Electron написав:
  Alex2006 написав:
  Sergei написав:Предупреждали же, что это ненадолго и нужно ловить момент...

С чего вдруг ненадолго? По-моему, дальнейшее снижение очевидно, вплоть ло слива ожидаемого транша. А вот отскоки от олигархов с надеждой заарканить оставшихся оленей - это и вправду ненадолго :)


И до каких высот отскоки вы ожидаете?
Как рассчитать паническую надбавку от нового локального минимума?)

А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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