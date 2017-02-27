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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5004500550065007>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 189
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:27

  Delta7 написав:Electron
Это привет от тех 7 шариковых, которые наплодили почти 16т правок. Из-за них гривне и стране поплохеет...

Нагадаю, що писав трохи раніше про дефолт
Щодо дефолту.
1 Оголосити його по коштах позичених МВФ і частково ЄС та Світовим банком ми (маю на увазі теперішнє керівництво країни) не можемо. Їх у нас просто немає, вони надавалися на умовах пасивного наповнення ЗВР без права як небудь ними користуватися. Фактично вони знаходяться в позичальника і тільки обмежено деюре ніби переміщаються туди-назад. По частині коштів ЄС і Світового банку можемо, але цих коштів не так багато і вони явно не врятують «отца руской демократии». В любому випадку, будь який негатив щодо позичальників крайньої інстанції буде означати припинення співпраці з ними і припинення кредитування любими іншими справжніми міжнародними фінансовими установами. Рейтинг країни обвалиться в нуль, відповідно туди ж обваляться і всі рейтинги державних чи приватних компаній з українською юрисдикцією (включаючи і сумнівно-офшорні). Це автоматично закриє зовнішні джерела фінансування для всього бізнесу. Більше того, любий імпорт тільки по передоплаті (це ми вже мали в 2014-15 а хтось і далі). В банківському секторі європейські доньки вийдуть чи згорнуться до мінімуму, а державні і приватні банки отримають грандіозні проблеми у валютному секторі. Майно країни за кордоном буде арештоване. Перелік наслідків можна продовжувати. В любому випадку, це біда. З простого і не дуже населення виграють ті, в кого валюта на руках. В країні відбудеться відчутна інфляція і девальвація. Слугам гаплик… Даний опис стосується не тільки державного, але й державою гарантованого боргу.
2 Кошти, позичені державою у формі всяких євро бондів під 13-11-7,5 і тд% у «іноземних інвесторів» дуже схожих на близьких до ВФЯ, ПОП і тд і, частково (при чому відносно не багато), у спекулянтів типу Сороса і кількох штатівських банків. Сорос і американці абсолютно спокійно влаштують всій країні з економікою варіант, описаний в пункті вище, може трохи в легшій формі для когось. Але структури ІВК, АРЛ, ААБ і ще там когось отримають по повній програмі. Ну а наші можуть і 90-ті згадати, комусь дирку в голові перфоратором на низьких оборотах висверлити… наскрізну. Не знаю, хтось може й виграє в такій ситуації, а хтось і не дуже…
Ситуація для дрібної і середньої економіки, банківської системи (більшої її частини) та населення буде трохи кращою, ніж в першому випадку.
3 Що стосується всяких дефолтів ДТЕКів і інших приватних структур, що вже сюди закидали штатні нагнітачі паніки… Та «бог в помосчь» вони і так за безцінь підібрали чи вкрали державне майно (підприємства) і на них заробили мільярди. Тому, вони або домовляться-реструктуризуються, або кинуть чемодан без ручки. Може нові власники (залежно що в договорі позики-застави прописано) нарешті щось поміняють в цій монопольно-самовбивчій економіці.
Тут головне не плутати приватні реструктуризації-дефолти з державним…
4 По грн. ОВДП біди не бачу: більшість паперів належить НБУ і держбанкам, по незначній частині «нерезидентів» - якось викрутяться, домовляться. Тут все схоже до пункту 2.

Я навіть не уявляю, кому зараз може бути вигідним справді дефолт державний. Виграш ІВК тут примарний і сумнівний. Як завжди одні тупоголові маріонетки розганяють паніку, а хтось їм невміло допомагає (не Вас маю на увазі)...

viewtopic.php?p=4919904#p4919904

І про імовірний курс
Не думаю, що аж так. Трохи раніше писав про можливі рівні після прийняття законів viewtopic.php?p=4916187#p4916187 Нижче 27 не бачу до того часу, поки не відновиться розміщення грн ОВДП. А це, як на мене, не раніше 14 квітня.
Зараз нормальні робочі рівні без паніки і серйозних погіршень 26-27 при ОВДП запозиченнях і 27-27,5 без них. А коли все заспокоїться 25-26.
Зараз для тих, хто має час, можливість і бажання, можна продавати все, що більше 28 (чим вище тим краще) і купувати нижче 28.

viewtopic.php?p=4922997#p4922997

Коломойському немає куди відступати, дуже не хочеться втратити майже все і повторити долю Лазаренка. Якби не вірус і зовнішня ситуація, то можна було б петляти до виборів президента США поміж дощ без МВФ, а там пробувати щось вирішувати, якщо раптом Трамп би не переміг. А зараз два варіанти у Зеленського:
1 валити все заради Коломойського, але тоді точно програш на місцевих, якщо не новий майдан через інфляцію, девальвацію і тд. Плюс в цьому варіанті серйозно постраждають і решта олігархів (Ахметов, Пінчук, Порошенко і тд) а їм це зовсім не підходить.
2 валити таки Коломойського і рятуватися самому та рятувати решту щасливчиків і гіперуспішних українських бізнесменів... Можливо, що тут таки вималюється якийсь компроміс, адже не просто так Зеленський за останні дні провів телефонні розмови з президентом і віце президентом США, з Джонсоном (не вчасно захворів)...
Ось ця напруга і невизначеність і штовхнула когось сьогодні конвертуватися, процес може ще якийсь час протривати. Ось цих нервових (і тих хто приєднається до процесу) запакують дорожче...
Крім того, як і сподівався, розміщення ОВДП вчора відмінили. Ринок дихає, реагує на важливі чинники. Це нормальний процес...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:34

qas
Земельку покупать то можно будет только в след году, да и то, там есть нюансы, так что в этом году фактор земельки не будет влиять.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:41

оказывается под конец НБУ вышел с продажей. так бы еще выше закрылись.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:45

  Moneta написав:оказывается под конец НБУ вышел с продажей. так бы еще выше закрылись.



Да, пишут, что вышел, по 27,40.
.....если бы не вышел, на нале вечером бы уже по 28 продавали)))
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:46

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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:48

  Investor_K написав:В какую валюту посоветуете вкладывать родную гривну?

доллару пока альтернативы нет, если в Украине, в мире валюта убежище швейцарский франк
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 17:53

  Electron написав:
  Moneta написав:оказывается под конец НБУ вышел с продажей. так бы еще выше закрылись.



Да, пишут, что вышел, по 27,40.
.....если бы не вышел, на нале вечером бы уже по 28 продавали)))

Было бы неплохо, чем раньше вымоют оленью ликвидность - тем лучше :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:22

  qas написав:в районе 28 на карантине будет болтаться, а ближе к маю пойдет на укрепление, все точат зубы на земельку казенную.

Вы, похоже, не в курсе, что закон о продаже земли входит в силу через год и не имеет отношения к "казенной земельке".
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:42

  flyman написав:
  edvardd написав:
  tehno-teplo написав:Вчера , кроме экспортеров , с продажей был Нафтогаз Сегодня - видимо его нет , вот и поползли вверх.

скоро покупателей кроме сити не останется...

В НБУ якісь загальмовані сидять, коли тре облікову ставку більше 14%, вони рулять на 9%.
А коли тре було рулити на 9%, вони рулили на 18% (і курс ПА23).

Вони сидять в НБУ, а Ви на форумі. Хто з вас загальмований ?
Игорь
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[quote="4932031:Игорь"]

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сірий
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