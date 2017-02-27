Додано: Сер 08 кві, 2020 17:27

Delta7 написав: Electron

Это привет от тех 7 шариковых, которые наплодили почти 16т правок. Из-за них гривне и стране поплохеет... Это привет от тех 7 шариковых, которые наплодили почти 16т правок. Из-за них гривне и стране поплохеет...

Щодо дефолту.

1 Оголосити його по коштах позичених МВФ і частково ЄС та Світовим банком ми (маю на увазі теперішнє керівництво країни) не можемо. Їх у нас просто немає, вони надавалися на умовах пасивного наповнення ЗВР без права як небудь ними користуватися. Фактично вони знаходяться в позичальника і тільки обмежено деюре ніби переміщаються туди-назад. По частині коштів ЄС і Світового банку можемо, але цих коштів не так багато і вони явно не врятують «отца руской демократии». В любому випадку, будь який негатив щодо позичальників крайньої інстанції буде означати припинення співпраці з ними і припинення кредитування любими іншими справжніми міжнародними фінансовими установами. Рейтинг країни обвалиться в нуль, відповідно туди ж обваляться і всі рейтинги державних чи приватних компаній з українською юрисдикцією (включаючи і сумнівно-офшорні). Це автоматично закриє зовнішні джерела фінансування для всього бізнесу. Більше того, любий імпорт тільки по передоплаті (це ми вже мали в 2014-15 а хтось і далі). В банківському секторі європейські доньки вийдуть чи згорнуться до мінімуму, а державні і приватні банки отримають грандіозні проблеми у валютному секторі. Майно країни за кордоном буде арештоване. Перелік наслідків можна продовжувати. В любому випадку, це біда. З простого і не дуже населення виграють ті, в кого валюта на руках. В країні відбудеться відчутна інфляція і девальвація. Слугам гаплик… Даний опис стосується не тільки державного, але й державою гарантованого боргу.

2 Кошти, позичені державою у формі всяких євро бондів під 13-11-7,5 і тд% у «іноземних інвесторів» дуже схожих на близьких до ВФЯ, ПОП і тд і, частково (при чому відносно не багато), у спекулянтів типу Сороса і кількох штатівських банків. Сорос і американці абсолютно спокійно влаштують всій країні з економікою варіант, описаний в пункті вище, може трохи в легшій формі для когось. Але структури ІВК, АРЛ, ААБ і ще там когось отримають по повній програмі. Ну а наші можуть і 90-ті згадати, комусь дирку в голові перфоратором на низьких оборотах висверлити… наскрізну. Не знаю, хтось може й виграє в такій ситуації, а хтось і не дуже…

Ситуація для дрібної і середньої економіки, банківської системи (більшої її частини) та населення буде трохи кращою, ніж в першому випадку.

3 Що стосується всяких дефолтів ДТЕКів і інших приватних структур, що вже сюди закидали штатні нагнітачі паніки… Та «бог в помосчь» вони і так за безцінь підібрали чи вкрали державне майно (підприємства) і на них заробили мільярди. Тому, вони або домовляться-реструктуризуються, або кинуть чемодан без ручки. Може нові власники (залежно що в договорі позики-застави прописано) нарешті щось поміняють в цій монопольно-самовбивчій економіці.

Тут головне не плутати приватні реструктуризації-дефолти з державним…

4 По грн. ОВДП біди не бачу: більшість паперів належить НБУ і держбанкам, по незначній частині «нерезидентів» - якось викрутяться, домовляться. Тут все схоже до пункту 2.



Я навіть не уявляю, кому зараз може бути вигідним справді дефолт державний. Виграш ІВК тут примарний і сумнівний. Як завжди одні тупоголові маріонетки розганяють паніку, а хтось їм невміло допомагає (не Вас маю на увазі)...

Не думаю, що аж так. Трохи раніше писав про можливі рівні після прийняття законів viewtopic.php?p=4916187#p4916187 Нижче 27 не бачу до того часу, поки не відновиться розміщення грн ОВДП. А це, як на мене, не раніше 14 квітня.

Зараз нормальні робочі рівні без паніки і серйозних погіршень 26-27 при ОВДП запозиченнях і 27-27,5 без них. А коли все заспокоїться 25-26.

Зараз для тих, хто має час, можливість і бажання, можна продавати все, що більше 28 (чим вище тим краще) і купувати нижче 28.

Нагадаю, що писав трохи раніше про дефолтІ про імовірний курсКоломойському немає куди відступати, дуже не хочеться втратити майже все і повторити долю Лазаренка. Якби не вірус і зовнішня ситуація, то можна було б петляти до виборів президента США поміж дощ без МВФ, а там пробувати щось вирішувати, якщо раптом Трамп би не переміг. А зараз два варіанти у Зеленського:1 валити все заради Коломойського, але тоді точно програш на місцевих, якщо не новий майдан через інфляцію, девальвацію і тд. Плюс в цьому варіанті серйозно постраждають і решта олігархів (Ахметов, Пінчук, Порошенко і тд) а їм це зовсім не підходить.2 валити таки Коломойського і рятуватися самому та рятувати решту щасливчиків і гіперуспішних українських бізнесменів... Можливо, що тут таки вималюється якийсь компроміс, адже не просто так Зеленський за останні дні провів телефонні розмови з президентом і віце президентом США, з Джонсоном (не вчасно захворів)...Ось ця напруга і невизначеність і штовхнула когось сьогодні конвертуватися, процес може ще якийсь час протривати. Ось цих нервових (і тих хто приєднається до процесу) запакують дорожче...Крім того, як і сподівався, розміщення ОВДП вчора відмінили. Ринок дихає, реагує на важливі чинники. Це нормальний процес...