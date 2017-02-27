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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5004500550065007

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 189
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:48

  Игорь написав:
  flyman написав:
  edvardd написав:скоро покупателей кроме сити не останется...

В НБУ якісь загальмовані сидять, коли тре облікову ставку більше 14%, вони рулять на 9%.
А коли тре було рулити на 9%, вони рулили на 18% (і курс ПА23).

Вони сидять в НБУ, а Ви на форумі. Хто з вас загальмований ?

багато хто не там сидить де положено, напр. Го і Ро., але я ж не наголошую на цьому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:49

НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий

Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:54

  Автор77 написав:-соотношение цен на продукты и товары в Украине и ,для примера, в ближайшей Польше с доходами и зарплатами показывает, что гривна - достаточно сильно переоценена.

можно пару примеров переоцененности гривны ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Говорят закон о банках примут в понедельник. Будут правки пачками отклонять. Это даст шанс Бене оспорить в судах, но кредит дадут. Как-то так.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 18:59

Tatkaumnihka
Если транша не будет - прийдется запускать эмиссию, а Смолий, ну стал бы он панику разгонять заявлениями что будут печатать, курс бы тут же улетел за 40
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00

Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:05

  Tatkaumnihka написав:НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий

Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.

Так вот зачем, половину Украины загнали под домашний арест?
Для сокращения денежной массы!!!!!

хитрый план.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:11

  75stasstas75 написав:Если транша не будет - прийдется запускать эмиссию, а Смолий, ну стал бы он панику разгонять заявлениями что будут печатать, курс бы тут же улетел за 40

а не лучше запустить экономику вместо эмиссии?
dima_beleb
 
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