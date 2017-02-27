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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 18:48
Игорь написав: flyman написав: edvardd написав:
скоро покупателей кроме сити не останется...
В НБУ якісь загальмовані сидять, коли тре облікову ставку більше 14%, вони рулять на 9%.
А коли тре було рулити на 9%, вони рулили на 18% (і курс ПА23).
Вони сидять в НБУ, а Ви на форумі. Хто з вас загальмований ?
багато хто не там сидить де положено, напр. Го і Ро., але я ж не наголошую на цьому.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:49
НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий
Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.
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Tatkaumnihka
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:54
Автор77 написав:
-соотношение цен на продукты и товары в Украине и ,для примера, в ближайшей Польше с доходами и зарплатами показывает, что гривна - достаточно сильно переоценена.
можно пару примеров переоцененности гривны ?
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Игорь
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:58
Говорят закон о банках примут в понедельник. Будут правки пачками отклонять. Это даст шанс Бене оспорить в судах, но кредит дадут. Как-то так.
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Shustoff
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Додано: Сер 08 кві, 2020 18:59
Tatkaumnihka
Если транша не будет - прийдется запускать эмиссию, а Смолий, ну стал бы он панику разгонять заявлениями что будут печатать, курс бы тут же улетел за 40
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75stasstas75
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:00
Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:05
Tatkaumnihka написав:
НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий
Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.
Так вот зачем, половину Украины загнали под домашний арест?
Для сокращения денежной массы!!!!!
хитрый план.
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dima_beleb
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:11
75stasstas75 написав:
Если транша не будет - прийдется запускать эмиссию, а Смолий, ну стал бы он панику разгонять заявлениями что будут печатать, курс бы тут же улетел за 40
а не лучше запустить экономику вместо эмиссии?
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