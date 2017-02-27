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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 19:21
Shustoff
Очень сомневаюсь, посмотрим.
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75stasstas75
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:22
Підсумки дня на валютному ринку!
Сьогодні ми ( НБУ ) продали на валютному ринку 44,5 млн дол. США. Попит дещо перевищував пропозицію, а курс гривні переважно коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар США.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:23
Категорически требую, всеми медалями которые здесь выпускают наградить форумчанина , не запомнил ник, вроде бы Монета
, хотя с его прогноза я и не поимел денех, не прислушался
,
, но его инсайд инфа сбылась на 99,99 %.
У многих "гуру" форума грудь в медалях за инфо опосля или ХЗ за шо
, - надо бы вернуть медали и разжаловать нах, до выяснения.
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Vadim V
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:25
Shustoff написав:
Говорят закон о банках примут в понедельник. Будут правки пачками отклонять. Это даст шанс Бене оспорить в судах, но кредит дадут. Как-то так.
Это значит,что до выходных на межбанке рост, на выходных на нале армагеддон, а во вторник везде откат?)
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Electron
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:31
Alex2006 написав:
Теперь реальность ставит все на свои места.
коли всі сидять по норам як миші це не реальність
це сюрреалізм.
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mephala
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:38
Electron написав: Shustoff написав:
Говорят закон о банках примут в понедельник. Будут правки пачками отклонять. Это даст шанс Бене оспорить в судах, но кредит дадут. Как-то так.
Это значит,что до выходных на межбанке рост, на выходных на нале армагеддон, а во вторник везде откат?)
Тоже интересно. Заходит много валюты - должно быть снижение курса.
Но валюту будут менять и будут хотеть больше в гривне - значит подъем.
Что будет на самом деле?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Сер 08 кві, 2020 19:55
2XL написав:
Тоже интересно. Заходит много валюты - должно быть снижение курса.
Но валюту будут менять и будут хотеть больше в гривне - значит подъем.
Что будет на самом деле?
Будущего не знает никто, но наиболее вероятным в течение ближайшего месяца видится сценарий "качелей" в диапазоне 27 - 28 грн. за доллар. Знающие (к сожалению, я не о себе), как всегда, заработают, а остальные будут метаться...
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Anadonta
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:26
dima_beleb написав: Tatkaumnihka написав:
НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий
Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.
Так вот зачем, половину Украины загнали под домашний арест?
Для сокращения денежной массы!!!!!
хитрый план.
Чем дольше будут сдерживать курс доллара в таком раскладе,тем сильнее он в итоге жахнет.
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goldfinger
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:29
goldfinger написав: dima_beleb написав: Tatkaumnihka написав:
НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий
Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.
Так вот зачем, половину Украины загнали под домашний арест?
Для сокращения денежной массы!!!!!
хитрый план.
Чем дольше будут сдерживать курс доллара в таком раскладе,тем сильнее он в итоге жахнет.
сейчас ни кто не знает. то что сейчас происходит, никогда не было.
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dima_beleb
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:35
75stasstas75 написав:Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
Там все просто. Зарегили зміни до регламенту. Якщо до проекту подано більше 2000 правок - по одній не голосують, голосують зразу за рішення комітету.
Бені капздец. Не переживай сильно за конвульсії:-)
Всім процвітання!
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Первый
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