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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5006500750085009>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 189
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
39
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:21

Shustoff
Очень сомневаюсь, посмотрим.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:22

Підсумки дня на валютному ринку!

Сьогодні ми ( НБУ ) продали на валютному ринку 44,5 млн дол. США. Попит дещо перевищував пропозицію, а курс гривні переважно коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар США.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Категорически требую, всеми медалями которые здесь выпускают наградить форумчанина , не запомнил ник, вроде бы Монета, хотя с его прогноза я и не поимел денех, не прислушался, :( , но его инсайд инфа сбылась на 99,99 %.
У многих "гуру" форума грудь в медалях за инфо опосля или ХЗ за шо :mrgreen: , - надо бы вернуть медали и разжаловать нах, до выяснения.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:25

  Shustoff написав:Говорят закон о банках примут в понедельник. Будут правки пачками отклонять. Это даст шанс Бене оспорить в судах, но кредит дадут. Как-то так.


Это значит,что до выходных на межбанке рост, на выходных на нале армагеддон, а во вторник везде откат?)
Electron
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:31

  Alex2006 написав:Теперь реальность ставит все на свои места.


коли всі сидять по норам як миші це не реальність
це сюрреалізм.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Electron написав:
  Shustoff написав:Говорят закон о банках примут в понедельник. Будут правки пачками отклонять. Это даст шанс Бене оспорить в судах, но кредит дадут. Как-то так.


Это значит,что до выходных на межбанке рост, на выходных на нале армагеддон, а во вторник везде откат?)
Тоже интересно. Заходит много валюты - должно быть снижение курса.
Но валюту будут менять и будут хотеть больше в гривне - значит подъем.
Что будет на самом деле?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 19:55

  2XL написав:Тоже интересно. Заходит много валюты - должно быть снижение курса.
Но валюту будут менять и будут хотеть больше в гривне - значит подъем.
Что будет на самом деле?


Будущего не знает никто, но наиболее вероятным в течение ближайшего месяца видится сценарий "качелей" в диапазоне 27 - 28 грн. за доллар. Знающие (к сожалению, я не о себе), как всегда, заработают, а остальные будут метаться...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:26

  dima_beleb написав:
  Tatkaumnihka написав:НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий

Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.

Так вот зачем, половину Украины загнали под домашний арест?
Для сокращения денежной массы!!!!!

хитрый план.

Чем дольше будут сдерживать курс доллара в таком раскладе,тем сильнее он в итоге жахнет.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:29

  goldfinger написав:
  dima_beleb написав:
  Tatkaumnihka написав:НБУ не будет печатать деньги для покрытия расходов бюджета, - Смолий

Все-таки самая красивая планирует быть стабильной в условиях кризиса.

Так вот зачем, половину Украины загнали под домашний арест?
Для сокращения денежной массы!!!!!

хитрый план.

Чем дольше будут сдерживать курс доллара в таком раскладе,тем сильнее он в итоге жахнет.

сейчас ни кто не знает. то что сейчас происходит, никогда не было.
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

75stasstas75 написав:Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
Там все просто. Зарегили зміни до регламенту. Якщо до проекту подано більше 2000 правок - по одній не голосують, голосують зразу за рішення комітету.

Бені капздец. Не переживай сильно за конвульсії:-)
Всім процвітання!
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