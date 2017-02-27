Додано: Сер 08 кві, 2020 21:03

Топтались неделю на 28,2.За пару дней сходили на 26.9 и снова медленно к 28.2.На таких качелях знатоки хорошо поднялись,уважуха

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)