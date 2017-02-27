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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 20:35
Цікаво з курсом: мали б летіти, та стоїмо?
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:35
Ірина_ написав: proftpd66 написав:
Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.
Кто будет держать гривну?
Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.
1) на сайта НБУ написано (Эрик видео записывал), что по данным НБУ на вторичном рынке 14%-15% без обслуживания брокера.
2) если Вы продаете свои, то брокер купит себе у Вас по 18%-20% и продаст кому-то по 14%-15%.
3) были сделки по 40% дохоности, но они не статический, а динамические, они изменяются каждную минуту.
4) если я не пров, то подскажите, где купите на 1-2 года под 18-20%? (БЕЗ % за обсуживания). Альфа продавала по 14%-15% и на сайте НБУ что вторичный рынок 14%-15%
+ спасибо что добавили:
Moneta написав: Ірина_ написав: proftpd66 написав:
Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.
Кто будет держать гривну?
Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.
а под 10% в гривнодепо это не авантюра?
в битке одна проблема - конские комиссии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 20:41
Starikan написав: qas написав:
в районе 28 на карантине будет болтаться, а ближе к маю пойдет на укрепление, все точат зубы на земельку казенную.
Вы, похоже, не в курсе, что закон о продаже земли входит в силу через год и не имеет отношения к "казенной земельке".
У вас завышенные требования к школьникам, развлекающимся во время карантина тут на форуме!
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:03
Топтались неделю на 28,2.За пару дней сходили на 26.9 и снова медленно к 28.2.На таких качелях знатоки хорошо поднялись,уважуха
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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heineken
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:11
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:12
1472580369 написав:
Цікаво з курсом: мали б летіти, та стоїмо?
скорей всего нехватка гривни делает свое дело.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:13
Без Нафтогаза сразу улетаем,даже при остановленном импорте,очень интересно выходит.
Какие-то странные качели,что надо заработать дать прикорытным свиньям?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:13
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
Как то не подумали.Срочно обратно в бумагу!!!
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:14
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
скорей всего НБУ даст распоряжение о запрете валют в Украине.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:15
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
РукаЛицо.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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