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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50075008500950105011>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цікаво з курсом: мали б летіти, та стоїмо?
1472580369
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:35

  Ірина_ написав:
  proftpd66 написав:Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.

Кто будет держать гривну?

Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.



1) на сайта НБУ написано (Эрик видео записывал), что по данным НБУ на вторичном рынке 14%-15% без обслуживания брокера.

2) если Вы продаете свои, то брокер купит себе у Вас по 18%-20% и продаст кому-то по 14%-15%.

3) были сделки по 40% дохоности, но они не статический, а динамические, они изменяются каждную минуту.

4) если я не пров, то подскажите, где купите на 1-2 года под 18-20%? (БЕЗ % за обсуживания). Альфа продавала по 14%-15% и на сайте НБУ что вторичный рынок 14%-15%


+ спасибо что добавили:

  Moneta написав:
  Ірина_ написав:
  proftpd66 написав:Абсолютный бред, ставка 9% в грн. А индекс SP-500, DAX 100%-500% за 1-4 года. Защитный актив: биткоин может в 3 раза подорожать. Еврооблигации Украина 11%-14% в евро/доллар.

Кто будет держать гривну?

Это набор данных. Причем - полный сумбур. ОВГЗ -первичный рынок (9%).
Алексей же рекомендует и говорит о вторичном рынке (там доходность сейчас до 18-20%), международные - индексы вообще отдельная тема - и напрямую к гривне отношения не имеют, загон народа в биткоин - авантюра в такой ситуации с рынками и с теми рисками, какие есть сейчас по криптовалюте, особенно в Украине.


а под 10% в гривнодепо это не авантюра? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
в битке одна проблема - конские комиссии.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 20:41

  Starikan написав:
  qas написав:в районе 28 на карантине будет болтаться, а ближе к маю пойдет на укрепление, все точат зубы на земельку казенную.

Вы, похоже, не в курсе, что закон о продаже земли входит в силу через год и не имеет отношения к "казенной земельке".

У вас завышенные требования к школьникам, развлекающимся во время карантина тут на форуме!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Топтались неделю на 28,2.За пару дней сходили на 26.9 и снова медленно к 28.2.На таких качелях знатоки хорошо поднялись,уважуха
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:11

Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:12

  1472580369 написав:Цікаво з курсом: мали б летіти, та стоїмо?

скорей всего нехватка гривни делает свое дело.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Без Нафтогаза сразу улетаем,даже при остановленном импорте,очень интересно выходит.

Какие-то странные качели,что надо заработать дать прикорытным свиньям?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:13

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

Как то не подумали.Срочно обратно в бумагу!!! :lol:
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:14

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

скорей всего НБУ даст распоряжение о запрете валют в Украине. :D
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 21:15

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

РукаЛицо.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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