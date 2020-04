Додано: Сер 08 кві, 2020 21:24

uaprofi написав: Дамы и Господа!

объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)

Ведь выехать из Украины фактически не возможно...

