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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:24
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
закордонний паспор можна спалити?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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1
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:35
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
Достойно Патриота !
Редко в нашей стране встретишь не тривиального человека , который прежде всего волнуется о чужих долларах и евро .
И еще , вот ведь что !
Знает о будущих изменениях в финансовых системах Европы и США.
Ну ,а что Вы нам , как знающий человек посоветуете ?
Что делать ?
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холява
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:37
Пишу вам из горящей сауны. Курс скоро, очень скоро будет 50. Мировая ж*** приближается. Покупаем доллары, сидим ровно на ж***.
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Kabanchik
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:38
Первый написав:
75stasstas75 написав:Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
Там все просто. Зарегили зміни до регламенту. Якщо до проекту подано більше 2000 правок - по одній не голосують, голосують зразу за рішення комітету.
Бені капздец. Не переживай сильно за конвульсії:-)
В регламенте итак есть возможность проголосовать это всё за час. Там норма спорная, с двоякой трактовкой, но для ускорения могут на это пойти. Правда, Беня потом это может в судах обжаловать. Но это будет потом, а кредит нужен уже. С большой долей вероятности, так примерно и будет. Других вариантов там просто нет.
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Shustoff
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:41
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последнее не грозит.
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Striker
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:45
Striker написав:
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последние не грозит.
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
Востаннє редагувалось ruvex
в Сер 08 кві, 2020 21:46, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:45
1472580369 написав:
Цікаво з курсом: мали б летіти, та стоїмо?
А вам куда надо?
Мне, на сейчас, нужно на север
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сірий
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:47
По традиции до Пасхи не должно быть резких движений, хотелось бы вниз. Если нефтяники договорятся- боковик до конца карантина. Но 2 мрд транш нас не спасет в дальнейшем точно, как то совсем все непредсказуемо.
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Tatkaumnihka
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:49
Kabanchik написав:
Пишу вам из горящей сауны. Курс скоро, очень скоро будет 50. Мировая ж*** приближается. Покупаем доллары, сидим ровно на ж***.
знакомая напела? откуда она знает, онаж на удалёнке сидит...
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edvardd
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Додано: Сер 08 кві, 2020 21:54
ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
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juristkostya
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