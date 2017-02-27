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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 21:59
juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
Альфа і укрсиб ще тиждень назад не видавали.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:00
juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
бугага
недавно закончившиеся не возвращали а тут какое-то "частичное снятие"
гарантировано вернут вам только бумагу, а все остальное риск! за 2% годовых - глупый риск. правильные пацаны получали 40% за год в валюте.
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 08 кві, 2020 22:18, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:01
Moneta написав: juristkostya написав: ruvex написав:
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
как раз практика показала, что если в условиях депозита прямо указан возможность частичного снятия в любой момент - его возвращают даже в стрёмные периоды.
Тем более возвращают с текущих.
бугага
недавно закончившиеся не возвращали а тут какое-то "частичное снятие"
конкретно ПУМБ мне исправно выдавал досрочно и в 2008, и пару недель назад.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:03
"В стремные периоды" доллары даже с карты не выдавали "некоторые" банки.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:07
ruvex написав: Striker написав:
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последние не грозит.
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:16
Моду на покупку валюты на межбанк вернул Ситибанк. Несколько дней он был практически незаметен на торгах, и не выступал в своей привычной роли - скупщика доллара под иностранных клиентов-держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые их продают и уходят с Украины. А сегодня снова вышел скупать валюту (с начала апреля нерезидентский портфель гривневых гособлигаций сократился на 2,7 млрд грн, до 114 млрд грн). Как только его заметили коллеги, то тут же поспешили за ним.
Все понимают, что если такие крупные валютные потребители, как Ситибанк снова скупают доллар, то его курс будет подниматься. Это сегодня и произошло - стихийный рост спроса на валюту. Хотя общий объем торгов остался на среднем уровне - порядка $220 млн.
Не обошлось без жертв - на межбанке всем доллара не хватило, так что Нацбанку сегодня пришлось продавать его из золотовалютных резервов. Он выбросил на рынок $44,5 млн по 27,40 грн/$. Это после нескольких дней перерыва: последние три дня регулятор не только не продавал доллар, но даже активно его скупал - приобрел свыше $420 млн.
Если бы не НБУ, то межбанковские котировки точно перевалили бы за 27,50 грн/$, а так скорректировались к вечеру до 27,38 грн/$. Потому финансисты стали еще активнее обсуждать версию о сговоре Нацбанка с иностранными держателями гособлигаций. Собственно, о ней говорили всю неделю, а сегодня она на деле подтвердилась.
"Как только на прошлой неделе началось укрепление гривны, и Нацбанк начал скупать доллар, все увидели, что это происходило за счет конвертации валютной выручки "Нафтогаза" и других госкомпаний. Только за счет этого. Ситибанк и прочие банки, обслуживавшие нерезидентов, выводящих капиталы из ОВГЗ, оставались на заднем плане - не переходили дорогу НБУ. Но сейчас госпредприятия перестали активно распродавать доллар и его вышли скупать под иностранцев, и мы тут же увидели курсовой разворот. Этого ждали: что сначала курс опустят поближе к отметке 27 грн/$, а затем выпустят на межбанк иностранцев, чтобы они подешевле скупились долларом и вывели капиталы из Украины. Собственно, это и произошло. Все очень похоже на сговор", - сказал "Стране" заместитель председателя правления одного из банков.
Смена тренда немного выбила казначеев из колеи. Потому на завтра, 9 апреля, они прогнозируют широкий курсовой диапазон на открытии межбанковских торгов - в рамках 27,25-27,40 грн/$.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:19
flyman написав: uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
закордонний паспор можна спалити?
ну как понимаю - он вполне сейчас катит как удостоверение личности
но все страны с которыми граничит Украина вроде как закрыли границы (вроде только в Беларусь можно вьехать? )
но наши погранцы вроде как даже в Беларусь не выпускают?
теперь чтобы выехать нужно как в совке быть водителем типа "Совтрансавто"?
вот и вопрос зачем валюта - если находясь в Украине за неё ничего не купишь?
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:30
uaprofi написав:вот и вопрос зачем валюта - если находясь в Украине за неё ничего не купишь?
Зато одну зеленую бумажку можно поменять на много наших разноцветных и купить уже с их помощью.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:35
freeze написав:
uaprofi написав:вот и вопрос зачем валюта - если находясь в Украине за неё ничего не купишь?
Зато одну зеленую бумажку можно поменять на много наших разноцветных и купить уже с их помощью.
это смотря по какому курсу - например в ащадбанке RUB 0.2300 / 0.3750
а теперь предствьте что такой курс по всем валютам
а продать или купить валюту законно
можно только в госбанках
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Додано: Сер 08 кві, 2020 22:43
Moneta написав:
Моду на покупку валюты на межбанк вернул Ситибанк. Несколько дней он был практически незаметен на торгах, и не выступал в своей привычной роли - скупщика доллара под иностранных клиентов-держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые их продают и уходят с Украины. А сегодня снова вышел скупать валюту (с начала апреля нерезидентский портфель гривневых гособлигаций сократился на 2,7 млрд грн, до 114 млрд грн). Как только его заметили коллеги, то тут же поспешили за ним.
Все понимают, что если такие крупные валютные потребители, как Ситибанк снова скупают доллар, то его курс будет подниматься. Это сегодня и произошло - стихийный рост спроса на валюту. Хотя общий объем торгов остался на среднем уровне - порядка $220 млн.
Хочу дать хороший совет: не читайте всякий журналистский бред, особенно когда это печатают на "Стране".
Сити (как его называют в узких кругах) последние дни покупал практически постоянно. И сегодня погоду делал совсем не он. Просто "внезапно" сегодня не было продавцов. Удивительно, правда? И это совпало с тем, что один госбанк (скажем так), который последние дни продавал баксы своего крупнейшего клиента, сегодня внезапно вышел с покупкой.
А вот за ним... начали уже выходить все остальные
А теперь добавим сюда вечерний выход Нацбанка с продажей ТОМом (специально, чтобы многие не захотели брать) - и картинка становится понятной.
Тем, кто не понял, объяснять не буду. Я и так написал лишнее.
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