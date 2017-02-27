Додано: Сер 08 кві, 2020 22:16

Моду на покупку валюты на межбанк вернул Ситибанк. Несколько дней он был практически незаметен на торгах, и не выступал в своей привычной роли - скупщика доллара под иностранных клиентов-держателей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), которые их продают и уходят с Украины. А сегодня снова вышел скупать валюту (с начала апреля нерезидентский портфель гривневых гособлигаций сократился на 2,7 млрд грн, до 114 млрд грн). Как только его заметили коллеги, то тут же поспешили за ним.



Все понимают, что если такие крупные валютные потребители, как Ситибанк снова скупают доллар, то его курс будет подниматься. Это сегодня и произошло - стихийный рост спроса на валюту. Хотя общий объем торгов остался на среднем уровне - порядка $220 млн.



Не обошлось без жертв - на межбанке всем доллара не хватило, так что Нацбанку сегодня пришлось продавать его из золотовалютных резервов. Он выбросил на рынок $44,5 млн по 27,40 грн/$. Это после нескольких дней перерыва: последние три дня регулятор не только не продавал доллар, но даже активно его скупал - приобрел свыше $420 млн.



Если бы не НБУ, то межбанковские котировки точно перевалили бы за 27,50 грн/$, а так скорректировались к вечеру до 27,38 грн/$. Потому финансисты стали еще активнее обсуждать версию о сговоре Нацбанка с иностранными держателями гособлигаций. Собственно, о ней говорили всю неделю, а сегодня она на деле подтвердилась.



"Как только на прошлой неделе началось укрепление гривны, и Нацбанк начал скупать доллар, все увидели, что это происходило за счет конвертации валютной выручки "Нафтогаза" и других госкомпаний. Только за счет этого. Ситибанк и прочие банки, обслуживавшие нерезидентов, выводящих капиталы из ОВГЗ, оставались на заднем плане - не переходили дорогу НБУ. Но сейчас госпредприятия перестали активно распродавать доллар и его вышли скупать под иностранцев, и мы тут же увидели курсовой разворот. Этого ждали: что сначала курс опустят поближе к отметке 27 грн/$, а затем выпустят на межбанк иностранцев, чтобы они подешевле скупились долларом и вывели капиталы из Украины. Собственно, это и произошло. Все очень похоже на сговор", - сказал "Стране" заместитель председателя правления одного из банков.



Смена тренда немного выбила казначеев из колеи. Потому на завтра, 9 апреля, они прогнозируют широкий курсовой диапазон на открытии межбанковских торгов - в рамках 27,25-27,40 грн/$.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.