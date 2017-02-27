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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5010501150125013>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:55

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...

даже в Украине доллар как-то выше гривны котируется)))

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?


такой фортель возможен, особенно с баксом - но когда это случится - для всех это будет неожиданностью;)
но думаю не сейчас, еще надо подпечатать долларов, - если сейчас заменят доллар, то коронавирус покажется цветочками)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:57

  Искатель написав:А вот за ним... начали уже выходить все остальные

паника среди казначеев?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 22:59

  Alex2006 написав:А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее :)


Вы часто оперируете ЭОК - я так понимаю экономически обоснованный курс - 24.
а можно расчет/методику?;)
я вот всем говорю, что нет такой методики: кроме экономических факторов есть психология. обвал гривны с 8 до 24 тоже был экономически необоснованным, но все привыкли и ок.

на текущий момент норм уровень 27-28, как и был до всех качелей. А сейчас наложится есть простой экономики, дефицит бюджета и печатный станок, - так что поползем к 30, если не будет форс-мажоров
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:01

  uaprofi написав:
  Искатель написав:А вот за ним... начали уже выходить все остальные
паника среди казначеев?
Ага, среди кухарок и дворников купивших гривневые ОВГЗ. Кстати о панике, что там по суду Приват - суркисы,
что-нибудь решили?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Striker написав:Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.


когда пахнет жаренным, то банки никому ничего не выдают и отправляют всех в фонд.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:25

  Alex2006 написав:А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее


точно ничего не изменилось?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:26

  Shaman написав:
  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...

даже в Украине доллар как-то выше гривны котируется)))

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?


такой фортель возможен, особенно с баксом - но когда это случится - для всех это будет неожиданностью;)
но думаю не сейчас, еще надо подпечатать долларов, - если сейчас заменят доллар, то коронавирус покажется цветочками)))

Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.
aklex
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:29

кризисы были, карантин пройдём.
осталось для полного счастья д.трампу сказать, что наличную зелень не берем - она вирусная.
интересно, что тогда мы будем делать с зелёным налом, который лежал у населения под матрасом? :P

кстати такой сценарий всё чаще начинает звучат по тв и начали появлятся статьи в прессе.
а когда начинают эту тему поднимать, то дыма без огня не бывает :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:33

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары?

Що ви тут робите?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:35

  Игорь Алексеевич написав:интересно, что тогда мы будем делать с зелёным налом, который лежал у населения под матрасом? :P
кстати такой сценарий всё чаще начинает звучат по тв и начали появлятся статьи в прессе. а когда начинают эту тему поднимать, то дыма без огня не бывает :roll:

Ну звісно. "Гражданє, сдавайтє валюту" (с)
sergey_sryvkin
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