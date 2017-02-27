Alex2006 написав:

А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее