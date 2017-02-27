|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:55
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
даже в Украине доллар как-то выше гривны котируется)))
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
такой фортель возможен, особенно с баксом - но когда это случится - для всех это будет неожиданностью;)
но думаю не сейчас, еще надо подпечатать долларов, - если сейчас заменят доллар, то коронавирус покажется цветочками)))
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:57
Искатель написав:
А вот за ним... начали уже выходить все остальные
паника среди казначеев?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3843
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 22:59
Alex2006 написав:
А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее
Вы часто оперируете ЭОК - я так понимаю экономически обоснованный курс - 24.
а можно расчет/методику?;)
я вот всем говорю, что нет такой методики: кроме экономических факторов есть психология. обвал гривны с 8 до 24 тоже был экономически необоснованным, но все привыкли и ок.
на текущий момент норм уровень 27-28, как и был до всех качелей. А сейчас наложится есть простой экономики, дефицит бюджета и печатный станок, - так что поползем к 30, если не будет форс-мажоров
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 174
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:01
uaprofi написав: Искатель написав:
А вот за ним... начали уже выходить все остальные
паника среди казначеев?
Ага, среди кухарок и дворников купивших гривневые ОВГЗ. Кстати о панике, что там по суду Приват - суркисы,
что-нибудь решили?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 2219
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:23
Striker написав:
Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.
когда пахнет жаренным, то банки никому ничего не выдают и отправляют всех в фонд.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5039
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:25
Alex2006 написав:
А ее не от текущего локального минимума нужно считать, а от ЭОК. Весь рост с 24.5 до 28 был исключительно на разгоне паники и негативных ожиданиях от коронавируса, в экономике ничего кардинально не изменилось
за то время до карантина. При этом паникеры сами толком не понимают природу курсообразования и просто ведуться на крики загонял типа "ааа учетную ставку понизили на 1%, все, капец экономике, курс взлетииит!!!", хотя никакой связи тут нет и все ведущие страны понижают свои учетные ставки для поддержки кредитования бизнеса во время кризиса. А теперь основная фаза загона закончилась, организаторы хорошо заработали на паникерах, вот курс и идет обратно к ЭОК. Отскоки возможны при вбросе большого количества гривны, как сейчас, но ее переварят и на общий тренд это не повлияет. До окончания карантина наша потребность в баксе невелика, а вот экспорт чувствует себя хорошо и мы будем иметь хороший плюс по торговому балансу, поэтому предложение будет выше спроса еще долго. То, что олигархи пытаються играть на повышение, придерживая бакс в моменты скупки его СитиБанком, глобально на тренд тоже не повлияет ибо им все же придеться его заводить. Ну а когда зайдет транш, будет еще веселее
точно ничего не изменилось?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 3843
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 374 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:26
Shaman написав: uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
даже в Украине доллар как-то выше гривны котируется)))
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?
такой фортель возможен, особенно с баксом - но когда это случится - для всех это будет неожиданностью;)
но думаю не сейчас, еще надо подпечатать долларов, - если сейчас заменят доллар, то коронавирус покажется цветочками)))
Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.
-
aklex
-
-
- Повідомлень: 130
- З нами з: 07.02.10
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:29
кризисы были, карантин пройдём.
осталось для полного счастья д.трампу сказать, что наличную зелень не берем - она вирусная.
интересно, что тогда мы будем делать с зелёным налом, который лежал у населения под матрасом?
кстати такой сценарий всё чаще начинает звучат по тв и начали появлятся статьи в прессе.
а когда начинают эту тему поднимать, то дыма без огня не бывает
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5039
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:33
uaprofi написав:
Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары?
Що ви тут робите?..
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 503
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:35
Игорь Алексеевич написав:
интересно, что тогда мы будем делать с зелёным налом, который лежал у населения под матрасом?
кстати такой сценарий всё чаще начинает звучат по тв и начали появлятся статьи в прессе. а когда начинают эту тему поднимать, то дыма без огня не бывает
Ну звісно. "Гражданє, сдавайтє валюту" (с)
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 503
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17360
|2192069
|
|
|6904
|1539650
|
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
|
|399
|80655
|
|