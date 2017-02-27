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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5010501150125013

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:36

  Первый написав:
75stasstas75 написав:Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
Там все просто. Зарегили зміни до регламенту. Якщо до проекту подано більше 2000 правок - по одній не голосують, голосують зразу за рішення комітету.

Бені капздец. Не переживай сильно за конвульсії:-)


дыбильное решение. в будущем будут разганять правки что бы пропихивать проплаченное решение комитетов без правок депутатов.
неужели сложно просто ограничить количество правок от одного депутата?
идиоту вислоухие.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 23:42

во втором чтении наберётся ли ещё голоса??
это не земля, что под дурочку нажали на кнопки.
а здесь бригада рэксов от бени я думаю подошла к голодранцам от ЗЕ и объяснила, что могут остаться потом без рук.
поэтому и тянут с время с правками, что бы тупым донести, что у них есть ещё время, а то потом заболеют - вирусом. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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