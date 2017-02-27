Первый написав:Там все просто. Зарегили зміни до регламенту. Якщо до проекту подано більше 2000 правок - по одній не голосують, голосують зразу за рішення комітету.75stasstas75 написав:Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
Бені капздец. Не переживай сильно за конвульсії:-)
дыбильное решение. в будущем будут разганять правки что бы пропихивать проплаченное решение комитетов без правок депутатов.
неужели сложно просто ограничить количество правок от одного депутата?
идиоту вислоухие.