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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 кві, 2020 23:36
Первый написав:
75stasstas75 написав:Shustoff
Там не все так просто, насчет пачками, думаю что не примут в ближайшее время
Там все просто. Зарегили зміни до регламенту. Якщо до проекту подано більше 2000 правок - по одній не голосують, голосують зразу за рішення комітету.
Бені капздец. Не переживай сильно за конвульсії:-)
дыбильное решение. в будущем будут разганять правки что бы пропихивать проплаченное решение комитетов без правок депутатов.
неужели сложно просто ограничить количество правок от одного депутата?
идиоту вислоухие.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:10
Игорь Алексеевич
В Сша почти никто налом не пользуется, так что т.н. вирусность баксов для Америки не касается, а нагнетают - чтобы напуганные граждане вытрушивали поскорее свои матрасы, меняя бакс на бумагу
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:16
Striker написав: ruvex написав: Striker написав:
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последние не грозит.
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.
И даже в грн. не всегда, но набить шишки можно, для опыта полезно.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22
75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
В Сша почти никто налом не пользуется, так что т.н. вирусность баксов для Америки не касается, а нагнетают - чтобы напуганные граждане вытрушивали поскорее свои матрасы, меняя бакс на бумагу
По сравнению с северной Европой в штатах наличка очень даже популярна;
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:40
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Очень мало налом кто пользуется в США, у меня там и родственники и друзья, да и сам там бывал, и не раз, знаю что говорю.
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