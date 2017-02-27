|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 05:08
stm написав: dima_beleb написав: aklex написав:
Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.
Поинтересуйтесь, что сейчас происходит в Италии с бизнесом!
И как банки начали отжимать имущество у людей, кто не может оплачивать кредиты, из-за карантина!
Так вот. Пока не закончат ограбление всей планеты - с долларом будет все ОК.
Какие конкретно банки в Италии во время карантина отжимают, ссылку на судебное решение можно?
У любителей теории заговора бывают ссылки только на слухи и чьи-то мнения
-
lejko_vit
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 07.10.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17361
|2192361
|
Чет 09 кві, 2020 00:17
Zebra
|
|6904
|1539747
|
Сер 08 кві, 2020 11:03
ЛОБ
|
|399
|80713
|
|