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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5011501250135014

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 05:08

  stm написав:
  dima_beleb написав:
  aklex написав:Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.

Поинтересуйтесь, что сейчас происходит в Италии с бизнесом!
И как банки начали отжимать имущество у людей, кто не может оплачивать кредиты, из-за карантина!

Так вот. Пока не закончат ограбление всей планеты - с долларом будет все ОК.

Какие конкретно банки в Италии во время карантина отжимают, ссылку на судебное решение можно?

У любителей теории заговора бывают ссылки только на слухи и чьи-то мнения
lejko_vit
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