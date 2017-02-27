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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:16
Striker написав: ruvex написав: Striker написав:
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последние не грозит.
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.
И даже в грн. не всегда, но набить шишки можно, для опыта полезно.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22
75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
В Сша почти никто налом не пользуется, так что т.н. вирусность баксов для Америки не касается, а нагнетают - чтобы напуганные граждане вытрушивали поскорее свои матрасы, меняя бакс на бумагу
По сравнению с северной Европой в штатах наличка очень даже популярна;
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:40
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Очень мало налом кто пользуется в США, у меня там и родственники и друзья, да и сам там бывал, и не раз, знаю что говорю.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 01:49
75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
В Сша почти никто налом не пользуется, так что т.н. вирусность баксов для Америки не касается, а нагнетают - чтобы напуганные граждане вытрушивали поскорее свои матрасы, меняя бакс на бумагу
да будет вам известно, что маленькие кафешки и закусочные, сувенирные лавки и бездомные берут только кэш.
но если вы захотите сделать покупку больше 1000 долл. за кэш ,на вас посмотрят как на преступника.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 01:58
aklex написав:
Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.
Поинтересуйтесь, что сейчас происходит в Италии с бизнесом!
И как банки начали отжимать имущество у людей, кто не может оплачивать кредиты, из-за карантина!
Так вот. Пока не закончат ограбление всей планеты - с долларом будет все ОК.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 02:01
Игорь Алексеевич написав:
кстати такой сценарий всё чаще начинает звучат по тв и начали появлятся статьи в прессе.
а когда начинают эту тему поднимать, то дыма без огня не бывает
есть правило: кто больше всех вякает в СМИ, тому это и выгодно. Специально распускают слухи, для того, чтоб люди избавлялись от доллара.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 02:45
dima_beleb
да будет вам известно, что это крайне незначительная часть от общего обьема оплаты товаров и услуг, о чем я собственно и написАл.
Востаннє редагувалось 75stasstas75
в Чет 09 кві, 2020 02:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 02:52
dima_beleb написав: aklex написав:
Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.
Поинтересуйтесь, что сейчас происходит в Италии с бизнесом!
И как банки начали отжимать имущество у людей, кто не может оплачивать кредиты, из-за карантина!
Так вот. Пока не закончат ограбление всей планеты - с долларом будет все ОК.
Какие конкретно банки в Италии во время карантина отжимают, ссылку на судебное решение можно?
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stm
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Додано: Чет 09 кві, 2020 05:08
stm написав: dima_beleb написав: aklex написав:
Не совсем неожиданность.
Это должно произойти сразу за парадом банкротств. Если верить теории кратного сокращения долга США то там такой сценарий кидалова.
Поинтересуйтесь, что сейчас происходит в Италии с бизнесом!
И как банки начали отжимать имущество у людей, кто не может оплачивать кредиты, из-за карантина!
Так вот. Пока не закончат ограбление всей планеты - с долларом будет все ОК.
Какие конкретно банки в Италии во время карантина отжимают, ссылку на судебное решение можно?
У любителей теории заговора бывают ссылки только на слухи и чьи-то мнения
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Додано: Чет 09 кві, 2020 08:20
Доброе Утро !
Всем Хорошего настроения !
Кто празднует сегодня ПЕСАХ с Великим Праздником !
Отдельное Спасибо милосердному спасителю "uaprofi".
Весь вечер испортил .
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