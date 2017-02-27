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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 00:16
Striker написав: ruvex написав: Striker написав:
Покупаю доллар как средство для сбережения накоплений. Были бы ещё большие суммы - купил бы ещё и золото. Доллары держу пока только на текущих счетах, так что мне последние не грозит.
Как показала недавняя практика, если введут любые ограничения на снятие, вид счета для хранения валюты не имеет никакого значения для беспрепятственного получения средств.
Всегда можно снять в грн, если запахнет жаренным. Это в крайнем случае.
И даже в грн. не всегда, но набить шишки можно, для опыта полезно.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:22
75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
В Сша почти никто налом не пользуется, так что т.н. вирусность баксов для Америки не касается, а нагнетают - чтобы напуганные граждане вытрушивали поскорее свои матрасы, меняя бакс на бумагу
По сравнению с северной Европой в штатах наличка очень даже популярна;
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Чет 09 кві, 2020 00:40
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Очень мало налом кто пользуется в США, у меня там и родственники и друзья, да и сам там бывал, и не раз, знаю что говорю.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 08:20
Доброе Утро !
Всем Хорошего настроения !
Кто празднует сегодня ПЕСАХ с Великим Праздником !
Отдельное Спасибо милосердному спасителю "uaprofi".
Весь вечер испортил .
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Додано: Чет 09 кві, 2020 08:51
Ранок. Вікно. 27.15 /27.40
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:03
Провинция. Продажи продуктов питания просели, зависит от позиции, некоторые позиции очень (привет Рошен). В ломбарды принимающие технику идет поток людей, иногда очереди. В целом народ перестроился на новый лад, ощущение ничто (никто) никому не нужно, кроме еда - туалет, тихо, спокойно, умиротворенно, поют птички.
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:19
Утренние курсы, 9-15:
Харьков 27.36 - 27.55,
большинство предложений на покупку-продажу доллара: 27.35/27.36 - 27.55 (опт)
Сумы 27.20 - 27.50
Полтава 27.35 - 27.60
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:36
По дорозі на роботу, бачив декілька обмінників біля м.Лукянівка і в сторону Майдану, на всіх практично цінники 27,2 - 27,7 за долар. На перехресті Січових Стрілців і Тургенівської курс самий цікавий 27,40-27,55
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Додано: Чет 09 кві, 2020 09:48
Искатель Очень интересная информация.Большое спасибо.А за этим банком не видно ушей ИВК.?
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Додано: Чет 09 кві, 2020 10:24
Ukrainian написав: 75stasstas75 написав:Игорь Алексеевич
В Сша почти никто налом не пользуется, так что т.н. вирусность баксов для Америки не касается, а нагнетают - чтобы напуганные граждане вытрушивали поскорее свои матрасы, меняя бакс на бумагу
По сравнению с северной Европой в штатах наличка очень даже популярна;
я тоже своим родственникам говорю,что пользуюсь только карточками.
но,это не означает, что пол страны делают как я.
дело в том, что обмен дол. не означает, что не будут принимать.
для каждой страны будут свои отдельные условия обмена.
просто могут у нас сделать ограничения или др. мутняк.
предположим у кого на деле или счетах, то любая сумма. а вот принесёшь нал, то могут возникнуть проблемы.
в совке не раз проводили такие мутняки. прогресс идёт вперёд и могут придумать новшество.
поэтому всегда надо иметь несколько корзин и не только в монетах.
я придерживаюсь недвига, разные монеты и немного дрог. слитки.
кстати сейчас как раз в карантин прохожу его без особых трудностей, т.к. не работают одни корзины, но сразу заработали др., которыми не пользовался уже более года.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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