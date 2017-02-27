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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 27.15-27.50
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:28
Игорь Алексеевич, у нас и НБУ может сказать, что через доллары переносится корона, и все должны их сдать на карантин (потом их вернут, может быть).
А кто не сдаст, и у кого их найдут - конфискация+штраф (стандартные 17к)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:28
сегодня обратил внимание,там где были пом. с игровыми автоматами, то теперь на их месте появляются вывески - ломбарды.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:31
могут сказать в течении 7 дней надо сдать, а иначе мы идём потом к вам, т.к. есть опасность заражения соседей и др. людей.))
типа пришел звонок с жалобой, что от вас или от вашей квартиры, дома - фонит вирусной валютой.))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:38
Доллар в еще совке покупал, он долларом и остался, а кто то с бумажками с лёниным остался или купонами до сих пор?
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:42
а кто говорит, что дол.не будет???
он 100 пудов был и будет, но вопрос каким станет бумага, что бы типа к ней не лезли вирусы.((
а то скажут сильно дорогое удовольствие эту бумагу держать в хранилищах неделями, месецами на карантине.
сейчас и так без вирусных банкнот банки включают тормоз и начинают нести бред, типа полоска не такая, помятые и т.д. у меня недавно один банк принял с боем 100 баксов. кассиру не понравился цвет купюры. говорит всё ок, везде проходит, новая, но вот цвет немного темнее. еле добился принять.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:55
Патамушта нацвалюта гривна не выполняет базовых функций денег накопления и сбережения.Законом обеспеченных возможностей выбирать рисковые стратегии в Украине нет,судебная власть в смысле защиты имущественных прав обычных граждан ОТСУТСТВУЕТ,КАК ТАКОВАЯ,нет ликвидного биржевого рынка,поставочных и беспоставочных товарных фьючерсов и опционов, земельных закладных,крупные сектора монополизированы,фри флоат и ликвидность акций публичных компаний ничтожно малы,недвижимость интересна лишь в периоды жёстких просадок.Наличная валюта ультра-консервативная стратегия,но ночью крик совы звучит уместно.
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,2538 -0,0727 -0,27%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 09 кві, 2020 10:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернівці 27.05-27.30
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:06
А, ну теперь понятно хоть кто распространяет этот бред про "сговор", сразу бы писали источник этого - и люди бы понимали что к чему) Реально тот ресурс рассчитан на людей, которые не могут делать элементарные логические выводы, иначе кто еще может поверить про "сговор" НБУ, который выкупает миллионы, чтобы "нерезы вышли дешево")))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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