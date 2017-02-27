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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5012501350145015>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.15-27.50
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:28

Игорь Алексеевич, у нас и НБУ может сказать, что через доллары переносится корона, и все должны их сдать на карантин (потом их вернут, может быть).
А кто не сдаст, и у кого их найдут - конфискация+штраф (стандартные 17к) :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:28

  Grand Touring написав:Провинция. Продажи продуктов питания просели, зависит от позиции, некоторые позиции очень (привет Рошен). В ломбарды принимающие технику идет поток людей, иногда очереди. В целом народ перестроился на новый лад, ощущение ничто (никто) никому не нужно, кроме еда - туалет, тихо, спокойно, умиротворенно, поют птички.


сегодня обратил внимание,там где были пом. с игровыми автоматами, то теперь на их месте появляются вывески - ломбарды. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:31

  Вкладчик1234 написав:Игорь Алексеевич, у нас и НБУ может сказать, что через доллары переносится корона, и все должны их сдать на карантин (потом их вернут, может быть).
А кто не сдаст, и у кого их найдут - конфискация+штраф (стандартные 17к) :)


могут сказать в течении 7 дней надо сдать, а иначе мы идём потом к вам, т.к. есть опасность заражения соседей и др. людей.)) :roll:
типа пришел звонок с жалобой, что от вас или от вашей квартиры, дома - фонит вирусной валютой.)) :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:38

Доллар в еще совке покупал, он долларом и остался, а кто то с бумажками с лёниным остался или купонами до сих пор?
komp
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:42

а кто говорит, что дол.не будет???
он 100 пудов был и будет, но вопрос каким станет бумага, что бы типа к ней не лезли вирусы.(( :roll:
а то скажут сильно дорогое удовольствие эту бумагу держать в хранилищах неделями, месецами на карантине. :P

сейчас и так без вирусных банкнот банки включают тормоз и начинают нести бред, типа полоска не такая, помятые и т.д. у меня недавно один банк принял с боем 100 баксов. кассиру не понравился цвет купюры. говорит всё ок, везде проходит, новая, но вот цвет немного темнее. еле добился принять. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:55

  uaprofi написав:Дамы и Господа!
объясните зачем Вы покупаете доллары? (если покупаете)
Ведь выехать из Украины фактически не возможно...
Что будете делать с долларами или евро если центральные банки введут новый образец купюр, а старые перестанут быть средством платежа в течение пары недель?

Патамушта нацвалюта гривна не выполняет базовых функций денег накопления и сбережения.Законом обеспеченных возможностей выбирать рисковые стратегии в Украине нет,судебная власть в смысле защиты имущественных прав обычных граждан ОТСУТСТВУЕТ,КАК ТАКОВАЯ,нет ликвидного биржевого рынка,поставочных и беспоставочных товарных фьючерсов и опционов, земельных закладных,крупные сектора монополизированы,фри флоат и ликвидность акций публичных компаний ничтожно малы,недвижимость интересна лишь в периоды жёстких просадок.Наличная валюта ультра-консервативная стратегия,но ночью крик совы звучит уместно.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,2538 -0,0727 -0,27%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 10:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернівці 27.05-27.30
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:06

  Moneta написав:Этого ждали: что сначала курс опустят поближе к отметке 27 грн/$, а затем выпустят на межбанк иностранцев, чтобы они подешевле скупились долларом и вывели капиталы из Украины. Собственно, это и произошло. Все очень похоже на сговор", - сказал "Стране"

А, ну теперь понятно хоть кто распространяет этот бред про "сговор", сразу бы писали источник этого - и люди бы понимали что к чему) Реально тот ресурс рассчитан на людей, которые не могут делать элементарные логические выводы, иначе кто еще может поверить про "сговор" НБУ, который выкупает миллионы, чтобы "нерезы вышли дешево")))
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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