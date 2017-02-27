Законность и судебная власть, реальные,пусть и не идеальные-порождают вменяемые правила игры, защиту права собственности,развитие и как следствие всего этого ДОВЕРИЕ.Не про Украину.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07
Законность и судебная власть, реальные,пусть и не идеальные-порождают вменяемые правила игры, защиту права собственности,развитие и как следствие всего этого ДОВЕРИЕ.Не про Украину.
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07
А вообще очень интересное сообщение на тему - что происходит в реале ,последствия карантина,
меры которого приняли не по принципу точечных выстрелов,
а методом трактора - сгребли все подряд надо и не надо.
Ждем последствий в экономике и на валютном рынке.
Будет интересно - если будет больше реальных последствий от "метода трактора":
1."Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало на 13%. Але ми очікуємо на зростання кількості безробітних”
https://news.finance.ua/ua/news/-/46867 ... -z-kvitnya
2.Посуточный и готельный бизнес в Киеве вымер.
У некоторых челов - по 30-50 объектов на сдачу имеется, так что большие деньги кто-то недополучит, а это все спрос на ЧР на бабки - зеленые, которого теперь меньше.
Дошли до того,что Шелковичная 5,возле Марьинки сдают по 10 тыс. грн. в месяц,готовы фиксировать цену на несколько месяцев.Новопечерские Липки до карантина где-то 1300 дол. прибыль от посуточки однушка, теперь готовы за 700 дол. на 1 год фиксировать.Просели многие объекты на 30-40%,так как предложение зашкаливает еще с середины декабря ,а заявок от клиентов -мизер. Так что кризис начался еще с осени,точнее его очередное обострение.
3.Оборот на ЧР - 25-30% от нормы - людям нечего сдавать и нечего покупать так особо, драйвером на рынке могут выступить только жирные коты.
4.В мире также - проблем, знакомые работают на кондитерской фабрике в Польше, оплата 18 зл.в час, из 40-ка работающих - осталось человек пять,остальные в отпуске,причина -падение спроса.
5. 5% падения ВВП в текущем году - это оптимизм правительства, но ведь по оптимистическому сценарию у нас вроде как редко,что когда ишло, значит ждем минимум 8-9% заскока в красную зону.
6.Аренда коммерческих тех,что работают в карантин,то ,что известно.
Расклад такой- мобильщики за апрель платят 50%, или 0% - как кто договорится.
Торговцы "химией" -50-75%.
Продуктовики - 75%.
Ай-тишники -50-80%.
Есть еще один очень интересный пример:
Поляки,бюрко по трудоустрою,сейчас закрыты,так как границы на замке.
Хотели 0% за апрель ,
но согласились на 60%, так как надеются,что с открытием границ все наверстают в двойном размере, ну или в тройном - смотря как рулить дальше будут у нас
Пока что, судя по происходящему в экономике и в жизни, - рулят очень-очень кривенько,
с заносами в кювет и дрифтом поневоле.
Девушку менеджера отправили за свой счет, умеют деньги считать.
7.Зарплата в тех что работают - ну это выборочно,несколько известных случаев - до карантина имели 10-12 в месяц, сейчас - на минималку подсадили,и это сеть, где полтора сотни точек по стране, причина - выручка в среднем упала до 35% от нормы.
А это все - перечисленное - неполученные зарплаты,
неполученные прибыли и от аренды и от бизнеса,
не купленные баксы и еврики,
не купленные на прибыль и на зарплаты товары- привет "промка" и макро-стата:)
Несколько факторов по влиянию на тренд на валютном рынке.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
27,2512 -0,0753 -0,28%
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ох красиво пошли на МБ) Олени таки не повелись на развод от олигархов и тем приходиться уступать. Молодцы, умнеют
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:30
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:34
Ну да, там же покупатели - такие же люди, принимающие решения о необходимости покупки бакса под влиянием тех или инных факторов, в том числе под влиянием информационной обработки оленей. Кто-то понимает ситуацию, а кто-то хочет прямо сейчас нагрестись бакса, потому что "будет по 30!!!"
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:45
Re: Валютный рынок в контексте ДС
шо, какие прогнозы? 2728/2743 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:56
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