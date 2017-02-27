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Валютный рынок в контексте ДС
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на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5012501350145015

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07

  komp написав:Доллар в еще совке покупал, он долларом и остался, а кто то с бумажками с лёниным остался или купонами до сих пор?

Законность и судебная власть, реальные,пусть и не идеальные-порождают вменяемые правила игры, защиту права собственности,развитие и как следствие всего этого ДОВЕРИЕ.Не про Украину.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07

  Grand Touring написав:Провинция. Продажи продуктов питания просели, зависит от позиции, некоторые позиции очень (привет Рошен). В ломбарды принимающие технику идет поток людей, иногда очереди. В целом народ перестроился на новый лад, ощущение ничто (никто) никому не нужно, кроме еда - туалет, тихо, спокойно, умиротворенно, поют птички.



А вообще очень интересное сообщение на тему - что происходит в реале ,последствия карантина,
меры которого приняли не по принципу точечных выстрелов,
а методом трактора - сгребли все подряд надо и не надо.
Ждем последствий в экономике и на валютном рынке.

Будет интересно - если будет больше реальных последствий от "метода трактора":

1."Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало на 13%. Але ми очікуємо на зростання кількості безробітних”
https://news.finance.ua/ua/news/-/46867 ... -z-kvitnya

2.Посуточный и готельный бизнес в Киеве вымер.
У некоторых челов - по 30-50 объектов на сдачу имеется, так что большие деньги кто-то недополучит, а это все спрос на ЧР на бабки - зеленые, которого теперь меньше.
Дошли до того,что Шелковичная 5,возле Марьинки сдают по 10 тыс. грн. в месяц,готовы фиксировать цену на несколько месяцев.Новопечерские Липки до карантина где-то 1300 дол. прибыль от посуточки однушка, теперь готовы за 700 дол. на 1 год фиксировать.Просели многие объекты на 30-40%,так как предложение зашкаливает еще с середины декабря ,а заявок от клиентов -мизер. Так что кризис начался еще с осени,точнее его очередное обострение.

3.Оборот на ЧР - 25-30% от нормы - людям нечего сдавать и нечего покупать так особо, драйвером на рынке могут выступить только жирные коты.

4.В мире также - проблем, знакомые работают на кондитерской фабрике в Польше, оплата 18 зл.в час, из 40-ка работающих - осталось человек пять,остальные в отпуске,причина -падение спроса.

5. 5% падения ВВП в текущем году - это оптимизм правительства, но ведь по оптимистическому сценарию у нас вроде как редко,что когда ишло, значит ждем минимум 8-9% заскока в красную зону.

6.Аренда коммерческих тех,что работают в карантин,то ,что известно.
Расклад такой- мобильщики за апрель платят 50%, или 0% - как кто договорится.
Торговцы "химией" -50-75%.
Продуктовики - 75%.
Ай-тишники -50-80%.
Есть еще один очень интересный пример:
Поляки,бюрко по трудоустрою,сейчас закрыты,так как границы на замке.
Хотели 0% за апрель :),
но согласились на 60%, так как надеются,что с открытием границ все наверстают в двойном размере, ну или в тройном - смотря как рулить дальше будут у нас :)
Пока что, судя по происходящему в экономике и в жизни, - рулят очень-очень кривенько,
с заносами в кювет и дрифтом поневоле.
Девушку менеджера отправили за свой счет, умеют деньги считать.

7.Зарплата в тех что работают - ну это выборочно,несколько известных случаев - до карантина имели 10-12 в месяц, сейчас - на минималку подсадили,и это сеть, где полтора сотни точек по стране, причина - выручка в среднем упала до 35% от нормы.

А это все - перечисленное - неполученные зарплаты,
неполученные прибыли и от аренды и от бизнеса,
не купленные баксы и еврики,
не купленные на прибыль и на зарплаты товары- привет "промка" и макро-стата:)

Несколько факторов по влиянию на тренд на валютном рынке.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

27,2512 -0,0753 -0,28%
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ох красиво пошли на МБ) Олени таки не повелись на развод от олигархов и тем приходиться уступать. Молодцы, умнеют :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:30

  Alex2006 написав:Ох красиво пошли на МБ) Олени таки не повелись на развод от олигархов и тем приходиться уступать. Молодцы, умнеют :)

Олени на межбанке?
yuriy_kuzmik
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:34

  yuriy_kuzmik написав:
  Alex2006 написав:Ох красиво пошли на МБ) Олени таки не повелись на развод от олигархов и тем приходиться уступать. Молодцы, умнеют :)

Олени на межбанке?

Ну да, там же покупатели - такие же люди, принимающие решения о необходимости покупки бакса под влиянием тех или инных факторов, в том числе под влиянием информационной обработки оленей. Кто-то понимает ситуацию, а кто-то хочет прямо сейчас нагрестись бакса, потому что "будет по 30!!!"
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

шо, какие прогнозы? 2728/2743 работаем
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:56

  kharkov_val написав:шо, какие прогнозы? 2728/2743 работаем

Будет хороший весенний день)) Думаю к вечеру подрастем, возможно к утренним уровням.
Patrick
 
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