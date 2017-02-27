Додано: Чет 09 кві, 2020 11:07

Grand Touring написав: Провинция. Продажи продуктов питания просели, зависит от позиции, некоторые позиции очень (привет Рошен). В ломбарды принимающие технику идет поток людей, иногда очереди. В целом народ перестроился на новый лад, ощущение ничто (никто) никому не нужно, кроме еда - туалет, тихо, спокойно, умиротворенно, поют птички. Провинция. Продажи продуктов питания просели, зависит от позиции, некоторые позиции очень (привет Рошен). В ломбарды принимающие технику идет поток людей, иногда очереди. В целом народ перестроился на новый лад, ощущение ничто (никто) никому не нужно, кроме еда - туалет, тихо, спокойно, умиротворенно, поют птички.

А вообще очень интересное сообщение на тему - что происходит в реале ,последствия карантина,меры которого приняли не по принципу точечных выстрелов,а методом трактора - сгребли все подряд надо и не надо.Ждем последствий в экономике и на валютном рынке.Будет интересно - если будет больше реальных последствий от "метода трактора":1."Якщо брати порівняльний період з минулим роком, то зростання кількості безробітних (які звернулися до центру зайнятості) склало на 13%. Але ми очікуємо на зростання кількості безробітних”2.Посуточный и готельный бизнес в Киеве вымер.У некоторых челов - по 30-50 объектов на сдачу имеется, так что большие деньги кто-то недополучит, а это все спрос на ЧР на бабки - зеленые, которого теперь меньше.Дошли до того,что Шелковичная 5,возле Марьинки сдают по 10 тыс. грн. в месяц,готовы фиксировать цену на несколько месяцев.Новопечерские Липки до карантина где-то 1300 дол. прибыль от посуточки однушка, теперь готовы за 700 дол. на 1 год фиксировать.Просели многие объекты на 30-40%,так как предложение зашкаливает еще с середины декабря ,а заявок от клиентов -мизер. Так что кризис начался еще с осени,точнее его очередное обострение.3.Оборот на ЧР - 25-30% от нормы - людям нечего сдавать и нечего покупать так особо, драйвером на рынке могут выступить только жирные коты.4.В мире также - проблем, знакомые работают на кондитерской фабрике в Польше, оплата 18 зл.в час, из 40-ка работающих - осталось человек пять,остальные в отпуске,причина -падение спроса.5. 5% падения ВВП в текущем году - это оптимизм правительства, но ведь по оптимистическому сценарию у нас вроде как редко,что когда ишло, значит ждем минимум 8-9% заскока в красную зону.6.Аренда коммерческих тех,что работают в карантин,то ,что известно.Расклад такой- мобильщики за апрель платят 50%, или 0% - как кто договорится.Торговцы "химией" -50-75%.Продуктовики - 75%.Ай-тишники -50-80%.Есть еще один очень интересный пример:Поляки,бюрко по трудоустрою,сейчас закрыты,так как границы на замке.Хотели 0% за апрельно согласились на 60%, так как надеются,что с открытием границ все наверстают в двойном размере, ну или в тройном - смотря как рулить дальше будут у насПока что, судя по происходящему в экономике и в жизни, - рулят очень-очень кривенько,с заносами в кювет и дрифтом поневоле.Девушку менеджера отправили за свой счет, умеют деньги считать.7.Зарплата в тех что работают - ну это выборочно,несколько известных случаев - до карантина имели 10-12 в месяц, сейчас - на минималку подсадили,и это сеть, где полтора сотни точек по стране, причина - выручка в среднем упала до 35% от нормы.А это все - перечисленное - неполученные зарплаты,неполученные прибыли и от аренды и от бизнеса,не купленные баксы и еврики,не купленные на прибыль и на зарплаты товары- привет "промка" и макро-стата:)Несколько факторов по влиянию на тренд на валютном рынке.