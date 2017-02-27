Додано: Чет 09 кві, 2020 12:51

І знову на манежіТимофій Милованов.“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."Без жартів:Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращеннями часами, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.Якщо вже зовсім без жартів, то ті,хто був в шоколаді до карантину,тобто власники середніх статків, ну там нерухомості у великих містах, або невеликого бізнесу -збідніє не на 10%.Дехто за квітень отримає 100% збитків,тобто не отримає доходів взагалі, дехто 50%, в середньому власники невеликих активів або невеликого бізнесувтратять в розрізі року 20-40% прибутку, або й 100% якщо орендар або бізнес закриється надовго, ну або хоча б притормозить.Відповідно менше валюти куплять у інвестиційну скриньку.Тим не менше гривна буде поступово девальвувати, теорія другої хвилі думаю спрацює.Але це пояснення, чому курс на фоні розвалу економіки ще й досі на рівнях біля 27, а не 35 хоча б.Ну це на разі.