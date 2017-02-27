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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5014501550165017>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:27

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
09.04.2020...................27,251
Доллар прибавил 5.5 копеек. Это противоречит сегодняшней динамике и является следствием вчерашнего подскока Рыжика в конце сессии.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. За час скатились на 18 копеек, потом на 3 копейки отскочили и уравновесились.
НБУ вчера, пытаясь обуздать Рыжика, продал 44.5 млн, однако эта томная интервенция в сегодняшний анализ ликвидности не попала.
Остатки на коррсчетах снова сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и обналичка друг друга почти уравновесили.

Во вторник объем МБ снова чуть вырос с 569.9 до 578.8. Чистый спрос вырос существенно с 384 до 437 млн. Объем клиентских операций оставался невысоким, а предложение более, чем двукратно превысило спрос.

  aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. )
Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )

С карантином придут лоси :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всё, количество заявок продам больше на 50% чем куплю.
Нахватали «всем нужного» по 27.4 и покатились вниз.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:34

  Captain Obvious написав:Всё, количество заявок продам больше на 50% чем куплю.
Нахватали «всем нужного» по 27.4 и покатились вниз.

Ну, временность отскока была очевидна, олагархи попорбовали изменить тренд, не вышло, сдались и заводят валюту :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:36

  Captain Obvious написав:Всё, количество заявок продам больше на 50% чем куплю.
Нахватали «всем нужного» по 27.4 и покатились вниз.

МБ 27.3 на зараз :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:38

  aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. )
Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )

гробовых червей :D
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46873 ... -ekonomiky

І знову на манежі :)

Тимофій Милованов.

“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."

Без жартів:

Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.

Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращеннями часами, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.

Якщо вже зовсім без жартів, то ті,хто був в шоколаді до карантину,тобто власники середніх статків, ну там нерухомості у великих містах, або невеликого бізнесу -
збідніє не на 10%.
Дехто за квітень отримає 100% збитків,тобто не отримає доходів взагалі, дехто 50%, в середньому власники невеликих активів або невеликого бізнесу
втратять в розрізі року 20-40% прибутку, або й 100% якщо орендар або бізнес закриється надовго, ну або хоча б притормозить.

Відповідно менше валюти куплять у інвестиційну скриньку.
Тим не менше гривна буде поступово девальвувати, теорія другої хвилі думаю спрацює.

Але це пояснення, чому курс на фоні розвалу економіки ще й досі на рівнях біля 27, а не 35 хоча б.
Ну це на разі.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 09 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:54

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/468735/ukrayintsi-stanut-bidnishymy-na-10-eksministr-ekonomiky

И знову на манежі :)

Тимофій Милованов.

“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."

Без жартів:

Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.

Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращаннями, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.

Вещания Милованова с недавних пор приравниваю к бредням Охрименко.
Он просрал свой шанс что-либо доказать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 12:58

  aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. )
Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )

хомяки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:00

  antey1969 написав:
  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/468735/ukrayintsi-stanut-bidnishymy-na-10-eksministr-ekonomiky

И знову на манежі :)

Тимофій Милованов.

“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."

Без жартів:

Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.

Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращаннями, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.

Вещания Милованова с недавних пор приравниваю к бредням Охрименко.
Он просрал свой шанс что-либо доказать.

так там вони самі сказали, що "профани в економіці", а тепер пукають в ефір
Охрі явно експертніший експерт. Слухаю його із зацікавленням. Єдине, що не сприймаю, його одобрямси щодо закону про продаж землі
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 кві, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:00

antey1969

Ну звичайно згоден з вами, це досить "юморний суб"єкт", предмет жартів, але в даному випадку тема ,піднята ним дуже актуальна.
Ми всі станемо жити гірше, ну крім товстих котів, звісно, ті знайдуть на чому відбити втрачені бабки, і за наш рахунок звісно.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
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