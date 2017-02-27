Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 09.04.2020...................27,251 Доллар прибавил 5.5 копеек. Это противоречит сегодняшней динамике и является следствием вчерашнего подскока Рыжика в конце сессии. Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. За час скатились на 18 копеек, потом на 3 копейки отскочили и уравновесились. НБУ вчера, пытаясь обуздать Рыжика, продал 44.5 млн, однако эта томная интервенция в сегодняшний анализ ликвидности не попала. Остатки на коррсчетах снова сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов. Расходы казначейства и обналичка друг друга почти уравновесили.
Во вторник объем МБ снова чуть вырос с 569.9 до 578.8. Чистый спрос вырос существенно с 384 до 437 млн. Объем клиентских операций оставался невысоким, а предложение более, чем двукратно превысило спрос.
aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. ) Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )
Captain Obvious написав:Всё, количество заявок продам больше на 50% чем куплю. Нахватали «всем нужного» по 27.4 и покатились вниз.
Ну, временность отскока была очевидна, олагархи попорбовали изменить тренд, не вышло, сдались и заводят валюту
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."
Без жартів:
Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.
Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращеннями часами, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.
Якщо вже зовсім без жартів, то ті,хто був в шоколаді до карантину,тобто власники середніх статків, ну там нерухомості у великих містах, або невеликого бізнесу - збідніє не на 10%. Дехто за квітень отримає 100% збитків,тобто не отримає доходів взагалі, дехто 50%, в середньому власники невеликих активів або невеликого бізнесу втратять в розрізі року 20-40% прибутку, або й 100% якщо орендар або бізнес закриється надовго, ну або хоча б притормозить.
Відповідно менше валюти куплять у інвестиційну скриньку. Тим не менше гривна буде поступово девальвувати, теорія другої хвилі думаю спрацює.
Але це пояснення, чому курс на фоні розвалу економіки ще й досі на рівнях біля 27, а не 35 хоча б. Ну це на разі.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 09 кві, 2020 12:57, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."
Без жартів:
Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.
Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращаннями, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.
Вещания Милованова с недавних пор приравниваю к бредням Охрименко. Он просрал свой шанс что-либо доказать.
“Падіння ВВП в економіці залежить від того, наскільки довго продовжуватиметься карантин і може становити від 5 до 10 відсотків. Рівень кризи залежатиме і від того, яким чином спрацює держава в плані підтримки малого і середнього бізнесу і від швидкості відновлюваності бізнесу. Чітко сказати, який буде вплив, складно. 10 відсотків ВВП – це 1/10 нашого виробництва. Тобто, ми всі станемо на 10 відсотків біднішими за рік."
Без жартів:
Все це - стримуючі фактори на валютному ринку.
Його фон - збідніння, яке по великому рахунку не припинялося багато років, ну з невеликими покращаннями, але ці покращення стосувалися дуже стислої групи людей.
Вещания Милованова с недавних пор приравниваю к бредням Охрименко. Он просрал свой шанс что-либо доказать.
так там вони самі сказали, що "профани в економіці", а тепер пукають в ефір Охрі явно експертніший експерт. Слухаю його із зацікавленням. Єдине, що не сприймаю, його одобрямси щодо закону про продаж землі
Востаннє редагувалось flyman в Чет 09 кві, 2020 13:02, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Ну звичайно згоден з вами, це досить "юморний суб"єкт", предмет жартів, але в даному випадку тема ,піднята ним дуже актуальна. Ми всі станемо жити гірше, ну крім товстих котів, звісно, ті знайдуть на чому відбити втрачені бабки, і за наш рахунок звісно.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...