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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5014501550165017

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06

  kharkov_val написав:шо, какие прогнозы? 2728/2743 работаем

а обороты хоть есть?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16

  aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. )
Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )

собаки, сэр...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:17

Деньги

На рахунок оборотів неодноразово цікавився за останні дні.
25-35% від норми.
Інфо з обмінок від директорів.
А також від знайомих пахарів чорного ринку.
По великому рахунку:
1.Не має ,що здавати.
2.Не має що купляти.
3.Не має потреби особливої,кордони перекриті - ділова активність в цій сфері - нульова - ну це на рівні човників, і простого населення,
фури,запаковані під зав"язку при відсутності дрібноти -конкурентів, "квасять капусту" і надалі, заробляють бабки і відразу ж підняли значно ціни на опті на продукти.
Не думаю,що так просто потім опустять їх назад,не в наших це традиціях.


Зато бакс "стоїть".
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... -milyardiv
НБУ:З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд дол. СШАпротягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався. Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти.
“З того моменту ми викупили в резерви близько половини мільярда доларів”

Хай хомячать,це їм згодиться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:23

Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31

  asti написав:Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!


так про это всегда писали.
вообще должен был для них коридор 25, но вмешался вирус и решили на сходке братки, что устроит курс 27. лерка аж спокойно вздохнула. а то уже хотели ей швл подключить))
правда надо ещё несколько коридоров в апреле и в начале мае сделать по 27, а потом... гуляй страна, выходи из карантина :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 5014501550165017
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