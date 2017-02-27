а обороты хоть есть?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:17
Деньги
На рахунок оборотів неодноразово цікавився за останні дні.
25-35% від норми.
Інфо з обмінок від директорів.
А також від знайомих пахарів чорного ринку.
По великому рахунку:
1.Не має ,що здавати.
2.Не має що купляти.
3.Не має потреби особливої,кордони перекриті - ділова активність в цій сфері - нульова - ну це на рівні човників, і простого населення,
фури,запаковані під зав"язку при відсутності дрібноти -конкурентів, "квасять капусту" і надалі, заробляють бабки і відразу ж підняли значно ціни на опті на продукти.
Не думаю,що так просто потім опустять їх назад,не в наших це традиціях.
Зато бакс "стоїть".
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... -milyardiv
НБУ:З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд дол. СШАпротягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався. Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти.
“З того моменту ми викупили в резерви близько половини мільярда доларів”
Хай хомячать,це їм згодиться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:23
Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31
так про это всегда писали.
вообще должен был для них коридор 25, но вмешался вирус и решили на сходке братки, что устроит курс 27. лерка аж спокойно вздохнула. а то уже хотели ей швл подключить))
правда надо ещё несколько коридоров в апреле и в начале мае сделать по 27, а потом... гуляй страна, выходи из карантина
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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