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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5015501650175018>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06

  kharkov_val написав:шо, какие прогнозы? 2728/2743 работаем

а обороты хоть есть?
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16

  aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. )
Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )

собаки, сэр...
kwon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:17

Деньги

На рахунок оборотів неодноразово цікавився за останні дні.
25-35% від норми.
Інфо з обмінок від директорів.
А також від знайомих пахарів чорного ринку.
По великому рахунку:
1.Не має ,що здавати.
2.Не має що купляти.
3.Не має потреби особливої,кордони перекриті - ділова активність в цій сфері - нульова - ну це на рівні човників, і простого населення,
фури,запаковані під зав"язку при відсутності дрібноти -конкурентів, "квасять капусту" і надалі, заробляють бабки і відразу ж підняли значно ціни на опті на продукти.
Не думаю,що так просто потім опустять їх назад,не в наших це традиціях.


Зато бакс "стоїть".
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... -milyardiv
НБУ:З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд дол. СШАпротягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався. Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти.
“З того моменту ми викупили в резерви близько половини мільярда доларів”

Хай хомячать,це їм згодиться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:23

Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31

  asti написав:Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!


так про это всегда писали.
вообще должен был для них коридор 25, но вмешался вирус и решили на сходке братки, что устроит курс 27. лерка аж спокойно вздохнула. а то уже хотели ей швл подключить))
правда надо ещё несколько коридоров для братков "инвесторов" в апреле и в начале мае сделать по 27, а потом... гуляй страна, выходи из карантина :P
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:
так про это всегда писали.
вообще должен был для них коридор 25, но вмешался вирус и решили на сходке братки, что устроит курс 27. лерка аж спокойно вздохнула. а то уже хотели ей швл подключить))
правда надо ещё несколько коридоров для братков "инвесторов" в апреле и в начале мае сделать по 27, а потом... гуляй страна, выходи из карантина :P



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slonic32
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:18

  kwon написав:
  aklex написав:Раньше были медведи и быки. Видимо появились еще олени. )
Каких еще зверей на межбанке нам подарит карантин? )

собаки, сэр...


Скотиняки... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:30

  Автор77 написав:Деньги

На рахунок оборотів неодноразово цікавився за останні дні.
25-35% від норми.
Інфо з обмінок від директорів.
А також від знайомих пахарів чорного ринку.
По великому рахунку:
1.Не має ,що здавати.
2.Не має що купляти.
3.Не має потреби особливої,кордони перекриті - ділова активність в цій сфері - нульова - ну це на рівні човників, і простого населення,
фури,запаковані під зав"язку при відсутності дрібноти -конкурентів, "квасять капусту" і надалі, заробляють бабки і відразу ж підняли значно ціни на опті на продукти.
Не думаю,що так просто потім опустять їх назад,не в наших це традиціях.


Зато бакс "стоїть".
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... -milyardiv
НБУ:З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд дол. СШАпротягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався. Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти.
“З того моменту ми викупили в резерви близько половини мільярда доларів”

Хай хомячать,це їм згодиться.

Стабилизец полный.
Короче, два пути у нас в 2020 году.
1. падение цен, а не только зарплат

либо

2. печать новых денег.

Но для первого условия нужен рынок, который заблокирован карантином и/или олигархатом.

Есть еще третий вариант, но он уж очень сильно плох.
Деньги
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:44

Никогда такого не было и вот опять

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https://nahnews.org/1017176-nulevoi-tra ... skomu-gazu
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:44

  Автор77 написав:Якщо вже зовсім без жартів, то ті,хто був в шоколаді до карантину,тобто власники середніх статків, ну там нерухомості у великих містах, або невеликого бізнесу -
збідніє не на 10%.
Дехто за квітень отримає 100% збитків,тобто не отримає доходів взагалі, дехто 50%, в середньому власники невеликих активів або невеликого бізнесу
втратять в розрізі року 20-40% прибутку, або й 100% якщо орендар або бізнес закриється надовго, ну або хоча б притормозить.
Подібні повідомлення вказують або на повний профанізм дописувача в питанні яке він описує ,або на його зацікавленність в розганянні істерії..
1 Власність бізнесу-це прибуток за місяць? Чи прибуток створений і інвестований роками?
2 Якщо у бізнесу є можливість щось здавати в оренду ( а орендна плата становить 1-2% від вартості того що здається в місяць) - то навіть повна відсутність оренди на протязі 2-3 місяців це мінус 2-5%...та й то не від майна яке вже є.
3 Як йде накопичення?
Перше - сплачуємо за їжу
Друге(третє)-сплачуємо за одяг(медицину)
Четверте(пяте) - вкладаємо в розвиток(витрачаємо на розваги)
Таким чином
При зменшенні операційного прибутку бізнес відмовляється від розвитку і розваг(або зменшує в залежності від стійкості)...
4 Тепер в масштабах Держави
В місяць виготовляється 8% від ВВП (100%/12місяців=8,3% в місяць)
Держава повністю не зупинилась...
Продукти і виробництво продуктів-працює
Торгівля продуктами(вже і буд матеріалами)госптоварами -працює
Аптеки працюють
Пенсіонери пенсії отримають
Комунальний сектор-працює...
От і виходить Держава працює на 70% від попереднього рівня. але якщо в місяць вона виготовляє 8,3% то
8,3%*,7=5,8% - вона зробить і 2,5% втратить в місяць від карантину...

ПС
Давно казав
Є абсолютні і відносні значення
Завжди втрата 100% від 100 грн буде меншою ніж втрата 1,1% від 10000 грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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