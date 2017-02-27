а обороты хоть есть?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:06
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:16
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:17
Деньги
На рахунок оборотів неодноразово цікавився за останні дні.
25-35% від норми.
Інфо з обмінок від директорів.
А також від знайомих пахарів чорного ринку.
По великому рахунку:
1.Не має ,що здавати.
2.Не має що купляти.
3.Не має потреби особливої,кордони перекриті - ділова активність в цій сфері - нульова - ну це на рівні човників, і простого населення,
фури,запаковані під зав"язку при відсутності дрібноти -конкурентів, "квасять капусту" і надалі, заробляють бабки і відразу ж підняли значно ціни на опті на продукти.
Не думаю,що так просто потім опустять їх назад,не в наших це традиціях.
Зато бакс "стоїть".
https://news.finance.ua/ua/news/-/46871 ... -milyardiv
НБУ:З урахуванням інтервенцій останніх днів міжнародні резерви України сьогодні залишаються на рівні початку року і перевищують 25 млрд дол. СШАпротягом останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався. Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти.
“З того моменту ми викупили в резерви близько половини мільярда доларів”
Хай хомячать,це їм згодиться.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:23
Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:31
так про это всегда писали.
вообще должен был для них коридор 25, но вмешался вирус и решили на сходке братки, что устроит курс 27. лерка аж спокойно вздохнула. а то уже хотели ей швл подключить))
правда надо ещё несколько коридоров для братков "инвесторов" в апреле и в начале мае сделать по 27, а потом... гуляй страна, выходи из карантина
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 09 кві, 2020 13:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:18
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:30
Стабилизец полный.
Короче, два пути у нас в 2020 году.
1. падение цен, а не только зарплат
либо
2. печать новых денег.
Но для первого условия нужен рынок, который заблокирован карантином и/или олигархатом.
Есть еще третий вариант, но он уж очень сильно плох.
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:44
Никогда такого не было и вот опять
Додано: Чет 09 кві, 2020 14:44
Подібні повідомлення вказують або на повний профанізм дописувача в питанні яке він описує ,або на його зацікавленність в розганянні істерії..
1 Власність бізнесу-це прибуток за місяць? Чи прибуток створений і інвестований роками?
2 Якщо у бізнесу є можливість щось здавати в оренду ( а орендна плата становить 1-2% від вартості того що здається в місяць) - то навіть повна відсутність оренди на протязі 2-3 місяців це мінус 2-5%...та й то не від майна яке вже є.
3 Як йде накопичення?
Перше - сплачуємо за їжу
Друге(третє)-сплачуємо за одяг(медицину)
Четверте(пяте) - вкладаємо в розвиток(витрачаємо на розваги)
Таким чином
При зменшенні операційного прибутку бізнес відмовляється від розвитку і розваг(або зменшує в залежності від стійкості)...
4 Тепер в масштабах Держави
В місяць виготовляється 8% від ВВП (100%/12місяців=8,3% в місяць)
Держава повністю не зупинилась...
Продукти і виробництво продуктів-працює
Торгівля продуктами(вже і буд матеріалами)госптоварами -працює
Аптеки працюють
Пенсіонери пенсії отримають
Комунальний сектор-працює...
От і виходить Держава працює на 70% від попереднього рівня. але якщо в місяць вона виготовляє 8,3% то
8,3%*,7=5,8% - вона зробить і 2,5% втратить в місяць від карантину...
ПС
Давно казав
Є абсолютні і відносні значення
Завжди втрата 100% від 100 грн буде меншою ніж втрата 1,1% від 10000 грн
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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