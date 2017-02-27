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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5015501650175018

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 190
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
40
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:48

  Grand Touring написав:Никогда такого не было и вот опять

Нулевой транзит: Украина готовится к «худшему сценарию» по российскому газу
Нынешние киевские власти оптимизировали газотранспортную систему (ГТС) страны и подготовили Украину к отказу от транзита газа из России. Об этом рассказал руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
https://nahnews.org/1017176-nulevoi-tra ... skomu-gazu

За что боролись на то и напоролись. Энергозависимость от рфских ресурсов снижается, потребности в транзитных мощностях падают синхронно с потребностью в газе, удивительно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:59

alex_dvornichenko
нашел оригинальное интервью, то после 2025 года
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/inte ... budet-haos
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а ничего, что подписан контракт на несколько лет о транзите газа?
можно и не транзитить, но по условиям контракта рашка обязана платить в любом случае!
all27
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