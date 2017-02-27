Grand Touring написав:Никогда такого не было и вот опять
Нулевой транзит: Украина готовится к «худшему сценарию» по российскому газу Нынешние киевские власти оптимизировали газотранспортную систему (ГТС) страны и подготовили Украину к отказу от транзита газа из России. Об этом рассказал руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. https://nahnews.org/1017176-nulevoi-tra ... skomu-gazu
За что боролись на то и напоролись. Энергозависимость от рфских ресурсов снижается, потребности в транзитных мощностях падают синхронно с потребностью в газе, удивительно.