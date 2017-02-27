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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5016501750185019>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 191
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:48

  Grand Touring написав:Никогда такого не было и вот опять

Нулевой транзит: Украина готовится к «худшему сценарию» по российскому газу
Нынешние киевские власти оптимизировали газотранспортную систему (ГТС) страны и подготовили Украину к отказу от транзита газа из России. Об этом рассказал руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
https://nahnews.org/1017176-nulevoi-tra ... skomu-gazu

За что боролись на то и напоролись. Энергозависимость от рфских ресурсов снижается, потребности в транзитных мощностях падают синхронно с потребностью в газе, удивительно.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:59

alex_dvornichenko
нашел оригинальное интервью, то после 2025 года
https://biz.liga.net/ekonomika/tek/inte ... budet-haos
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 14:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

а ничего, что подписан контракт на несколько лет о транзите газа?
можно и не транзитить, но по условиям контракта рашка обязана платить в любом случае!
all27
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:03

  all27 написав:а ничего, что подписан контракт на несколько лет о транзите газа?
можно и не транзитить, но по условиям контракта рашка обязана платить в любом случае!

Это же прекрасно, но тут с каждого утюга кричат что РФ на грани хаоса. Думаю что вопрос о платёжеспособности еще придётся актуализировать. ) Хотя к чему эта футурология ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:11

Изначально, мне было интересно откуда у Нафтогаза бабло поливать межбанк и надолго его хватит, падение мировых цен и потребления на нефть и газ бьет также по Нафтогазу
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:30

  Деньги написав:
  kharkov_val написав:шо, какие прогнозы? 2728/2743 работаем

а обороты хоть есть?

нет, людей нет
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:37

Второй после ДТЕК пошел

Авиакомпания Коломойского просит у государства $50 миллионов кредита на льготных условиях
«Мы написали во все органы, которые могут повлиять на ситуацию, описали проблемы рынка, сообщили о том, что ожидаем только в нашей компании прямые убытки от простоя в размере около $60 миллионов», — заявил президент МАУ.
https://minfin.com.ua/2020/04/09/43276907/
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:39

Все идет по плану, если реальный сектор пищит - банки уже трусит, но мусор пока еще под ковриком
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 15:50

  Grand Touring написав:Все идет по плану, если реальный сектор пищит - банки уже трусит, но мусор пока еще под ковриком

банкам не страшно НБУ накачает ликвидностью сколько надо
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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kharkov_val
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:01

15-45:
Харьков 27.37 - 27.41 (утром 27.36 - 27.55).
Диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.35/27.37 - 27.41/27.45 (опт)

Сумы 27.25 - 27.40 (27.20 - 27.50)
Полтава 27.30 - 27.42 (27.35 - 27.60)
Patrick
 
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