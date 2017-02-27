а валютой?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:03
а валютой?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:10
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.04.2020............10.04.2020
дата розрахунку.............08.04.2020............09.04.2020
Євро................................29,5762.................29,6382
Долар США.....................27,1965.................27,2598
После полудня доллар прибавил почти копейку.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. За час скатились на 18 копеек, потом на 3 копейки отскочили и уравновесились.
Перед обедом приподнялись на 4 копейки. Больше движений не было.
Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.3000. За день упали на 11 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2019 - 26.6961 (+5) +56
2018 - 26.0270 (-4) +123
2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.6298 (-18)
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:11
тогда к примеру, цепочка стоянка в Борисполе-кредитный самолет-банк облегченно вздохнут, директор аэропорта купит себе новый бмв, хозяин самолета - шотландский виски, банкир - тур в Египет, а это все валюта.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кто подскажет как считать каренси борд (по М0 - наличке к ЗВР) или М1 (наличка + депо, которое в люьбой момент можно забрать) или ещё как то?
Я заметил, что начиная с 1997 года фактический курс держался близко к расчётному курсу (М0 поделить на ЗВР). Заметьте, почти всегда!
И сейчас запас прочности у гривны огромен!
ЗВР большИе, денежная масса с 2013 года выросла несущественно.
Я прикинул так для себя: пока ЗВР не упадут до 15 и не будет безудержной эмиссии гривны (лярдов 400), то опасаться за гривну нечего. Будет болтаться вмежду 25 и 27.
Если конечно наверху не решат тупо девальвировать гривну. Но это у них долго не выйдет так её гнобить.
Сейчас знатный откровенный тупой загон.
Кто не согласен со мной, аргументируйте.
Кто согласен поддержите.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:28
Когда начинаются разговоры, типа "купившие дороже 13 сильно пожалеют" или "печатать не будем" - нужно понимать обратное. В РФ перед дефолтом 1998 тоже всячески задуряли вербально до последних дней.
Додано: Чет 09 кві, 2020 16:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
что сейчас делать господа? сливать гривню или держать? что за качели карусели
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