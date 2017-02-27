Додано: Чет 09 кві, 2020 16:18

Кто подскажет как считать каренси борд (по М0 - наличке к ЗВР) или М1 (наличка + депо, которое в люьбой момент можно забрать) или ещё как то?

Я заметил, что начиная с 1997 года фактический курс держался близко к расчётному курсу (М0 поделить на ЗВР). Заметьте, почти всегда!

И сейчас запас прочности у гривны огромен!

ЗВР большИе, денежная масса с 2013 года выросла несущественно.

Я прикинул так для себя: пока ЗВР не упадут до 15 и не будет безудержной эмиссии гривны (лярдов 400), то опасаться за гривну нечего. Будет болтаться вмежду 25 и 27.

Если конечно наверху не решат тупо девальвировать гривну. Но это у них долго не выйдет так её гнобить.

Сейчас знатный откровенный тупой загон.

Кто не согласен со мной, аргументируйте.

Кто согласен поддержите.