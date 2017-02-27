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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5016501750185019

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 191
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:03

  kharkov_val написав:
  Grand Touring написав:Все идет по плану, если реальный сектор пищит - банки уже трусит, но мусор пока еще под ковриком

банкам не страшно НБУ накачает ликвидностью сколько надо


а валютой?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:10

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............09.04.2020............10.04.2020
дата розрахунку.............08.04.2020............09.04.2020
Євро................................29,5762.................29,6382
Долар США.....................27,1965.................27,2598
После полудня доллар прибавил почти копейку.
Открылись на 4 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли вниз. За час скатились на 18 копеек, потом на 3 копейки отскочили и уравновесились.
Перед обедом приподнялись на 4 копейки. Больше движений не было.
Официальный курс встретили котировками 27.2700 - 27.3000. За день упали на 11 копеек относительно открытия и на 7 копеек относительно вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2019 - 26.6961 (+5) +56
2018 - 26.0270 (-4) +123

2017 - 26.9740 (-13)
2016 - 25.6298 (-18)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:11

  kharkov_val написав:
  Grand Touring написав:Все идет по плану, если реальный сектор пищит - банки уже трусит, но мусор пока еще под ковриком

банкам не страшно НБУ накачает ликвидностью сколько надо


тогда к примеру, цепочка стоянка в Борисполе-кредитный самолет-банк облегченно вздохнут, директор аэропорта купит себе новый бмв, хозяин самолета - шотландский виски, банкир - тур в Египет, а это все валюта.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кто подскажет как считать каренси борд (по М0 - наличке к ЗВР) или М1 (наличка + депо, которое в люьбой момент можно забрать) или ещё как то?
Я заметил, что начиная с 1997 года фактический курс держался близко к расчётному курсу (М0 поделить на ЗВР). Заметьте, почти всегда!
И сейчас запас прочности у гривны огромен!
ЗВР большИе, денежная масса с 2013 года выросла несущественно.
Я прикинул так для себя: пока ЗВР не упадут до 15 и не будет безудержной эмиссии гривны (лярдов 400), то опасаться за гривну нечего. Будет болтаться вмежду 25 и 27.
Если конечно наверху не решат тупо девальвировать гривну. Но это у них долго не выйдет так её гнобить.
Сейчас знатный откровенный тупой загон.
Кто не согласен со мной, аргументируйте.
Кто согласен поддержите.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:28

  Yuri_61 написав:Кто подскажет как считать каренси борд (по М0 - наличке к ЗВР) или М1 (наличка + депо, которое в люьбой момент можно забрать) или ещё как то?
Я заметил, что начиная с 1997 года фактический курс держался близко к расчётному курсу (М0 поделить на ЗВР). Заметьте, почти всегда!
И сейчас запас прочности у гривны огромен!
ЗВР большИе, денежная масса с 2013 года выросла несущественно.
Я прикинул так для себя: пока ЗВР не упадут до 15 и не будет безудержной эмиссии гривны (лярдов 400), то опасаться за гривну нечего. Будет болтаться вмежду 25 и 27.
Если конечно наверху не решат тупо девальвировать гривну. Но это у них долго не выйдет так её гнобить.
Сейчас знатный откровенный тупой загон.
Кто не согласен со мной, аргументируйте.
Кто согласен поддержите.

Когда начинаются разговоры, типа "купившие дороже 13 сильно пожалеют" или "печатать не будем" - нужно понимать обратное. В РФ перед дефолтом 1998 тоже всячески задуряли вербально до последних дней.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 16:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что сейчас делать господа? сливать гривню или держать? что за качели карусели
qas
 
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