RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5018501950205021>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 7 5 191
25.01-25.5
6%
11
25.51-26.0
1%
2
26.01-26.5
5%
10
26.51-27.0
7%
13
27.01-27.5
12%
22
27.51-28.0
13%
25
28.01-28.5
12%
22
28.51-29.0
15%
28
29.01-29.5
5%
10
29.51-30.0
4%
7
больше 30
21%
41
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:02

  qas написав:что сейчас делать господа? сливать гривню или держать? что за качели карусели

в долгосрочной перспективе держать сбережения в долларе
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
kharkov_val
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5483
З нами з: 18.04.08
Подякував: 326 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:07

  qas написав:что сейчас делать господа? сливать гривню или держать? что за качели карусели


Так умиляют люди задающие такие вопросы,неужели кто-то думает,что Смолий или Рожкова прочитают вопрос на этом форуме и сразу ответят задающему вопрос,а больше никто не знает(ну максимум пару десятков человек),но они тоже не ответят. :mrgreen:
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1388
З нами з: 13.02.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:09

  Ruslan2453 написав:
  qas написав:что сейчас делать господа? сливать гривню или держать? что за качели карусели


Так умиляют люди задающие такие вопросы,неужели кто-то думает,что Смолий или Рожкова прочитают вопрос на этом форуме и сразу ответят задающему вопрос,а больше никто не знает(ну максимум пару десятков человек),но они тоже не ответят. :mrgreen:

Поэтому отсутствие бессмысленных прогнозов - здоровый психологический фактор.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9446
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2049 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ua/news/-/46872 ... uye-sumbur
....на міжбанку панує досить великий сумбур. З одного боку – економіка продовжує перебувати на карантині, особливого попиту на валюту з боку реального сектору немає. І основні купівлі вчорашній банк-збурювач спокою робив для нерезидентів, які виводять свої ресурси, отримані від погашень ОВДП і для “дочок” іноземних компаній, що репатріюють свої дивіденди. Тобто це вже не стільки виробничий сектор, скільки багато в чому спекулятивні капітали гравців з ОВДП......

.......Коррекция макропоказателей от правительства В частности, в 2020 году прогнозируется экономический спад на 4,8%, инфляция (декабрь к декабрю) — 11,6%, безработица — 9,4% и средняя зарплата на 2200 грн меньше, чем планировалось ранее.
Стоит также обратить внимание на улучшение торгового баланса: в Минэкономразвития прогнозируют сокращение экспорта в этом году на 5,5%, а импорта — сразу на 10%.

Переведемо на "хлопський розум":
1.З роботою буде зле як в середині країни, так і в можливості найти високооплачуване місце за кордоном.
2.Отже і там ,і тут будуть одержувати менше (середня на 2200 менше очікувань - офіційно, при паралельно знову двозначній інфляції офіційно, враховуючи те,що щоб досягти 11.6% грудень до грудня восени побачимо неймовірні цінники в торгівлі- це вже явний курс на збідніння населення).
3.Отже скоріш за все - все в низ - "промка",ринок житла,ринок оренди,та курс нацвалюти.
4.І щось всі забули про 3 млрд.дол. російського кредита, там суди на квітень планували видати - чи піде розгляд справи по скороченому варіанту, чи по повній системі розгляду.
Якщо скорочено апеляція вирішить - це буде супер-нокдаун для гривни,навіть при поки що відсутності фактичного рішення.
5.Ну і розвиток подій по Приват-Суркісам - наші суди та органи проти судів Кіпру,Лондона,США та Швейцарії.
Сума претензій олігарха - більше 2 млрд.дол.особисто, плюс ще Суркіси і Ко також зголодніли трохи.
Збитки для економіки України - не піддаються рахунку.
З другого боку претензії до спричинених олігархом і Ко збитків - здається 50 млрд.дол.
Все це як якесь нереальне кіно виглядає, неможливе в інших країнах.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
Повідомлень: 764
З нами з: 09.11.16
Подякував: 73 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
1
5
8
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:21

  asti написав:Теперь понятно почему вчера курс вверх попер - оказывается, вчера погасили ОВГЗ на 1,5 млрд гривен плюс купон.
Вот откуда дровишки!


да, всего 2 млрд гривен
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1406
З нами з: 23.04.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33

Кризис 2008 это цветочки.

На этой неделе число лиц получающих пособие по безработице перевалило максимум прошлого кризиса в 6,6 млн, и составило 7,455 млн.чел.

Так же на этой неделе за пособием по безработице обратилось еще 6,6 млн.человек. Значит на следующей неделе число получающих пособие превысит отметку в 10 млн.чел.


Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37665
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3619 раз.
Подякували: 9717 раз.
 
Профіль
48
14
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:33

  orest написав:Виглядає на те, що президент з рештою слуг зрозумів, що введення надзвичайного стану розвалить економіку за кілька тижнів (враховуючи діючий результат карантину). Результат для них буде передбачуваний - знесуть як завгара за пару днів. Під шумок можуть і ахметок-пінчуків-бенів підчистити... Тому, на погіршення наврядче підуть.
Падіння імпорту уже відчутне на обидвох валютних ринках. Попиту на валюту майже немає від цих гравців. Спекулянти також заспокоїлися - ліквідність з банків активно виходить. ПДВ, враховуючи стан бюджету, особливо немає чим відшкодовувати.
Отже, негативу для курсу поки не видно.
Продовження теперішнього стану справ з повільною смертю імпорту уже позитив. Виглядає на те, що необхідність співпраці з МВF дійшла до більщості ВР, КМ, ОП і кількох олігархів. Прийняття антибенівського закону в суботу на стадіоні (погода сприяє) може стати серйозним поштовхом для корекції в район 27 (а на готівці, можливо, і до 26,8)...
Ще одним позитивом для країни і курсу є і та велика кількість недоолігархів-мажорів різного калібру, які заразилися в різних куршевелях-єгптах-балі...

Таке писав 25 березня (viewtopic.php?p=4916187#p4916187 можна перевірити за посиланням). До 27 на МБ і 26,8 на готівці трішки не дійшли, але були близько. Такі рівні активні, вагомі учасники ринків розцінили як допустимі для відкупу, ну і страшний Бєня всіх налякав, тому курс пішов на корекцію, але навіть без втручання регулятора не дійшов до верхньої межі описаного мною 31 березня коридору (вчора коментував).
Якщо в понеділок у ВР все вдасться (а ще якщо раптом 14 квітня відновлять розміщення ОВДП, хоч якось) то, найімовірніше, відновимо рух на південь. І цього разу трохи глибше...
В травні буде трохи виплат, для цього потрібні запозичення в грн, крім того, НБУ потрібно тримати ЗВР на рівні і для зовнішніх виплат треба купувати валюту на МБ. А це краще робити по нижчому курсу. Крім того, КМ пішов трохи на зустріч не тільки тим депутатам-слугам, в кого мережа ломбардів, але й тим, в кого будівельні компанії, авторемонти, збір металобрухту і тд. Також, ще не встигли по справжньому закрити населення 60+ на самоізоляцію, як уже й багатьох випустили і дозволили працювати не тільки суддям-бюрократам, чи працівникам "критичної інфраструктури" але й працівникам підприємств з "безперервним промисловим циклом".
Ну а з першого червня вже треба всіх випускати працювати, оскільки інспектори податкової за період з 18 березня до 31 травня завиють без роботи і з 01 червня ринуться на перевірки (зупинені і чергові) з подвійним рвінням... :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3618
З нами з: 10.03.14
Подякував: 2274 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
2
4
15
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:45

  edvardd написав:
  vovan_prm написав:Кто знает на чем Брент на тридцатку прыгнул?

Китай начал заполнять хранилища, в штатах нехватило денег

Як вам золото?! На моменті 1723!!! До літа буде 2000...
Qwerty
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 25.02.15
Подякував: 314 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На наличном валютном рынке столицы творится что-то странное.
С утра,примерно до 11.00 многие кто хотел сдать можно сказать обвалили рынок и завалили его долларом.
Котировки были примерно чуток выше котировок активного и живого межбанка на тот момент.
Около 27.30 за доллар и приём и продажа,сдающих было явно больше и они демпинговали,наверное хотели сесть в последний вагон поезда,который движется на станцию 25.
На МБ весь день топтались на месте, в активной фазе торгов фигурировали примерно одни и те же цифры,так и закрылись,чуть ниже 27.30,но если сравнивать с началом,то снизились на 10 копеек.

Но под вечер,при уже отыгравшем свадьбу межбанке наличка Киева стала быковать,численный перевес продающих улетучился,появились биды сначала по 27.35,потом по 40.
Что произошло,МБ снизился,а на наличке как будто пришёл дед мороз с мешком гривны и завалил все опты бумагой с кличем несите валюту! Забираю всё!!!
Наличка уже выше МБ на 20 коп,а не ниже!!! Такое не доводилось видеть годами.
Вот такая уйня малята,уряд от покровителей\режисёров Арбузова,Соркина,Януковича,Азарова рулит,появились майоры с баулами.
Все теории о том,что некому покупать,а есть только сдающие на хлебушек канули в лету,есть кому покупать,бумага есть,несите свои зелёные,жёлтые и фиолетовые патроны,ребятушки не шутят,уряд работает((((
Востаннє редагувалось somilitark в Чет 09 кві, 2020 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11171
З нами з: 30.12.09
Подякував: 328 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 17:53

Вчера состоялось очередное погашение. Нерезы продолжают по тихому тикать.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37665
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3619 раз.
Подякували: 9717 раз.
 
Профіль
48
14
2
1
  #<1 ... 5018501950205021>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, zzzzzz і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1736, 1737, 1738
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
17374 2193279
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 17:45
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 689, 690, 691
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6906 1540063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 кві, 2020 11:39
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 38, 39, 40
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
399 80812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 кві, 2020 14:50
tfkzpm2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (340)
09.04.2020 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.