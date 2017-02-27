Додано: Чет 09 кві, 2020 17:19

....на міжбанку панує досить великий сумбур. З одного боку – економіка продовжує перебувати на карантині, особливого попиту на валюту з боку реального сектору немає. І основні купівлі вчорашній банк-збурювач спокою робив для нерезидентів, які виводять свої ресурси, отримані від погашень ОВДП і для “дочок” іноземних компаній, що репатріюють свої дивіденди. Тобто це вже не стільки виробничий сектор, скільки багато в чому спекулятивні капітали гравців з ОВДП.............Коррекция макропоказателей от правительства В частности, в 2020 году прогнозируется экономический спад на 4,8%, инфляция (декабрь к декабрю) — 11,6%, безработица — 9,4% и средняя зарплата на 2200 грн меньше, чем планировалось ранее.Стоит также обратить внимание на улучшение торгового баланса: в Минэкономразвития прогнозируют сокращение экспорта в этом году на 5,5%, а импорта — сразу на 10%.Переведемо на "хлопський розум":1.З роботою буде зле як в середині країни, так і в можливості найти високооплачуване місце за кордоном.2.Отже і там ,і тут будуть одержувати менше (середня на 2200 менше очікувань - офіційно, при паралельно знову двозначній інфляції офіційно, враховуючи те,що щоб досягти 11.6% грудень до грудня восени побачимо неймовірні цінники в торгівлі- це вже явний курс на збідніння населення).3.Отже скоріш за все - все в низ - "промка",ринок житла,ринок оренди,та курс нацвалюти.4.І щось всі забули про 3 млрд.дол. російського кредита, там суди на квітень планували видати - чи піде розгляд справи по скороченому варіанту, чи по повній системі розгляду.Якщо скорочено апеляція вирішить - це буде супер-нокдаун для гривни,навіть при поки що відсутності фактичного рішення.5.Ну і розвиток подій по Приват-Суркісам - наші суди та органи проти судів Кіпру,Лондона,США та Швейцарії.Сума претензій олігарха - більше 2 млрд.дол.особисто, плюс ще Суркіси і Ко також зголодніли трохи.Збитки для економіки України - не піддаються рахунку.З другого боку претензії до спричинених олігархом і Ко збитків - здається 50 млрд.дол.Все це як якесь нереальне кіно виглядає, неможливе в інших країнах.